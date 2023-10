« D’ami à ennemi » : les Palestiniens d’Israël suspendus de leurs emplois à cause de la guerre | Conflit israélo-palestinien

Le samedi 7 octobre, Noura* s’est rendue comme d’habitude tôt le matin au travail à l’hôpital en Israël où elle travaille depuis plus de deux ans.

La professionnelle de santé palestinienne avait jeté un rapide coup d’œil à l’information, mais dans la précipitation pour arriver à temps au travail, elle n’avait pas pleinement compris l’ampleur de ce qui se passait dans le pays : une attaque du groupe armé palestinien Hamas contre dans le sud d’Israël, ce qui entraînerait la mort d’au moins 1 300 personnes en Israël. En réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lancé une campagne de bombardements meurtriers sur la bande de Gaza qui a tué plus de 2 300 Palestiniens et a imposé un siège complet de l’enclave, bloquant l’approvisionnement en nourriture, en médicaments et en carburant. Une invasion terrestre semble imminente.

Mais samedi matin, Noura n’avait aucune connaissance de tout cela. Les groupes armés palestiniens tirent périodiquement des roquettes sur le sud d’Israël, qui sont pour la plupart interceptées par le système de défense antimissile du pays, connu sous le nom de Dôme de Fer.

Ainsi, lorsqu’une collègue visiblement secouée a parlé à Noura de ce qui s’était passé, elle a répondu en lui disant : « Ce n’est pas la première fois » – une réponse dont elle reconnaît maintenant qu’elle manquait d’empathie.

Mais alors que de plus en plus de détails commençaient à apparaître et que le caractère sans précédent de l’attaque devenait plus clair, Noura a été convoquée au bureau de son manager, on lui a dit de quitter son travail et de ne pas revenir jusqu’à nouvel ordre – en raison de cette conversation antérieure avec son collègue.

« Je me suis sentie très insultée, je ne pouvais pas croire que cela m’arrivait », a déclaré Noura, qui fait partie des 1,2 million de Palestiniens citoyens d’Israël, soit environ 20 % de la population du pays.

«Je me sens discriminée», a-t-elle poursuivi. « Jour après jour, on ne le sent pas. Mais on le ressent quand quelque chose comme ça arrive. Vous savez que vous passez automatiquement d’ami à ennemi.

Peu de temps après, elle a reçu une lettre de la direction de l’hôpital, consultée par Al Jazeera, dans laquelle elle était convoquée à une audience pour officialiser sa suspension au motif qu’elle avait violé le code disciplinaire de l’institution, en soutenant prétendument l’attaque du Hamas.

Noura a nié avoir jamais prononcé les propos dont elle était accusée.

« Ce qui m’a le plus insulté, c’est que lorsqu’ils m’ont convoqué au rendez-vous, ils avaient l’esprit arrêté, la décision était prise. Ils ne voulaient pas écouter », a déclaré Noura à propos de l’audience, qui est attendue prochainement.

Elle s’est entretenue avec Al Jazeera sous couvert d’anonymat car, malgré tout, elle espère pouvoir être entendue équitablement et conserver son emploi.

Des « dizaines » de plaintes

Noura n’est pas seule. Les avocats et les organisations de défense des droits humains en Israël ont reçu des dizaines de plaintes de travailleurs et d’étudiants qui, depuis samedi dernier, ont été brusquement suspendus des écoles, des universités et des lieux de travail en raison de publications sur les réseaux sociaux ou, dans certains cas, de conversations avec des collègues.

Les lettres envoyées par certains de leurs instituts ou bureaux, examinées par Al Jazeera, citent des messages écrits sur les réseaux sociaux et un soutien présumé au « terrorisme » comme raison de la suspension immédiate « jusqu’à ce que l’affaire fasse l’objet d’une enquête ». Dans certains cas, les lauréats ont été convoqués devant une commission de discipline.

« Les gens qui travaillent depuis trois, quatre, cinq ans se sont retrouvés à recevoir des lettres leur disant de ne pas venir travailler à cause de ce que vous avez publié », a déclaré Hassan Jabareen, directeur d’Adalah, le Centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël. Al Jazeera depuis Haïfa, une ville du nord du pays.

Dans certains cas, « ils disent que les audiences auront lieu à une date ultérieure, mais ils ne le disent pas ». [specify] quand », a-t-il déclaré. « L’audience devrait avoir lieu avant que vous obteniez la décision. »

Adalah sait qu’au moins une douzaine de travailleurs ont été suspendus depuis samedi dernier dans des circonstances similaires, principalement à cause de publications sur les réseaux sociaux. Ça aussi reçu plaintes d’une quarantaine d’étudiants palestiniens d’universités et de collèges israéliens qui ont reçu des lettres d’expulsion ou de suspension de leurs établissements.

Wehbe Badarni, directeur du Syndicat des travailleurs arabes de la ville de Nazareth, dans le nord du pays, a également déclaré à Al Jazeera que le syndicat donnait suite à plus de 35 plaintes, dont des étudiants ainsi que des travailleurs d’hôpitaux, d’hôtels, de stations-service, de restaurants et d’appels. centres.

Dans une lettre vue par Al Jazeera, une entreprise avait convoqué un employé à une audience téléphonique pour « examiner la possibilité de mettre fin à son emploi dans l’entreprise » pour « des postes qui soutiennent l’activité et l’incitation au terrorisme ».

« L’incitation au terrorisme est une accusation grave qui devra être prouvée devant un tribunal », a déclaré Salam Irsheid, avocat chez Adalah. « À notre avis, ce qui se passe actuellement n’est pas légal. »

« Ambiance de terreur »

Un autre agent de santé avec lequel Al Jazeera s’est entretenu à Tel Aviv a déclaré qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour rester discret, par crainte de représailles. « Personne ne parle de la situation, je suis confronté chaque matin à des visages grincheux et en colère, étant donné que je suis le seul Palestinien qui travaille là-bas », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Les nouvelles sont horribles, mais quand je suis au travail, j’essaie de faire croire que tout n’est que des nouvelles. Je ne peux pas vraiment exprimer ou parler de ce qui se passe », a-t-il déclaré. « Depuis la dernière guerre [in 2021] tout le monde fait profil bas.

Médecins pour les droits de l’homme Israël, une organisation à but non lucratif fondée il y a plus de trois décennies à Jaffa, a traité plusieurs cas de suspensions de personnel médical depuis 2021, après la dernière guerre entre le Hamas et Israël, selon la présidente du conseil d’administration, le Dr Lina Qassem Hasan.

Dans un haut profil cas, Ahmad Mahajna, médecin à l’hôpital Hadassah de Jérusalem, a été suspendu pour avoir offert des friandises à un adolescent palestinien placé en garde à vue à l’hôpital, où il était soigné pour des blessures par balle après une prétendue attaque. « Il y a une atmosphère de terreur, les gens ont peur », a déclaré le Dr Qassem à Al Jazeera.

Elle devait effectuer une visite bimensuelle à Gaza avec son groupe de défense des droits humains le 12 octobre. Cette visite de médecins et de psychologues ce mois-ci a été annulée après l’attaque du Hamas. Au lieu de cela, elle s’est retrouvée à soigner des patients évacués de leur domicile dans le sud d’Israël.

Une station de radio locale l’a interviewée lors de sa visite. « Dans cette interview, j’ai dit que ce que le Hamas a fait est un crime de guerre à mes yeux, et aussi que je considère que ce que fait Israël à Gaza est un crime de guerre », a-t-elle déclaré.

« Deux heures après l’entretien, j’ai reçu un appel de mon employeur », a-t-elle déclaré. On ne lui a pas demandé d’arrêter de parler aux médias, mais « c’était comme un avertissement pour moi que je devais faire attention, vous savez, que [they] suivre quoi [I] faire. »

Les citoyens palestiniens d’Israël ont toujours été confrontés à une discrimination systémique, notamment à un sous-investissement chronique dans leurs communautés et – selon Adalah – à plus de 50 lois qui leur sont défavorables.

Pourtant, « le racisme s’est encore accéléré », a déclaré l’avocat Sawsan Zaher à Al Jazeera. « Ce que nous voyons maintenant est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. »

« Le simple fait d’exprimer votre opinion, même s’il ne s’agit pas nécessairement d’une incitation basée sur le code pénal… suffit désormais pour exprimer toute forme de soutien non seulement au Hamas, mais aussi au peuple palestinien », a-t-elle ajouté.

Zaher a déclaré que les gens avaient de plus en plus « peur de parler arabe » en public.

Garder la tête baissée est ce que Noura fait habituellement aussi, a-t-elle déclaré.

« Dans chaque situation où il y a un incident ou quelque chose qui se produit, nous essayons de ne pas en parler du tout. Nous essayons simplement de l’oublier, de le mettre dans un coin de notre tête parce que nous savons que nous serons jugés si nous disons un mot », a déclaré Noura.

« Cette fois, c’est mon erreur que j’ai répondu. »

*Le nom a été modifié à la demande de la personne afin d’éviter d’éventuelles représailles.