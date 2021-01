Dame Sheila Hancock craint une affliction potentielle de démence après avoir souffert d’une journée entière sur le plateau de sa nouvelle série Sky où elle n’a pu se souvenir d’aucune réplique.

Effrayée, la femme de 87 ans s’inquiétait de la perspective de «ne plus pouvoir se souvenir de rien et de paniquer et d’essayer de trouver les mots» si elle devait développer la maladie.

«C’était terrifiant», a-t-elle admis.

Heureusement, sa mémoire et sa capacité à se souvenir de ses répliques sont revenues le lendemain matin, lors du tournage de A Discovery of Witches de Sky 1, mais elle explique à Radio Times que l’expérience lui a fait penser à la démence.

L’actrice a maintenant demandé à ses filles de la placer dans une maison de retraite Quaker pour les soulager du fardeau de prendre soin d’elle si elle développait une démence, et la condition était de la rendre incapable de prendre soin d’elle-même.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour LAP)



L’actrice, qui a reçu une Damehood dans les honneurs du Nouvel An, pratique la religion depuis les années 1980.

Elle dit qu’elle apprécie leurs heures de silence comme: «Je parle trop et je n’écoute pas ou ne m’arrête pas pour réfléchir.»

Sheila a également reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde il y a trois ans, ce qui pourrait potentiellement causer des problèmes potentiellement mortels. Elle avait précédemment dit à son ami Gyles Brandreth qu’elle craignait de ne pouvoir vivre que des mois.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour The Ivy West Street)



«Cela n’avait pas à voir avec ma maladie – même si vous pouvez en mourir et je dois y penser – mais juste à mon âge, il est peu probable que vous viviez encore plusieurs années et cela pèse lourdement si, comme moi, vous êtes avide d’apprendre de nouvelles choses », dit-elle au magazine.

Elle ajoute que bien qu’elle ne croie pas en une vie après la mort, elle pense que son mari John Thaw, décédé en 2002, l’attendra.







(Image: Getty Images pour Boots Staydry)



«Quand je pense aux amis qui sont morts, et malheureusement il y en a beaucoup à moi, il y a certaines personnes que vous pouvez pratiquement voir», dit-elle.

«Je peux voir John. Je peux le voir debout là.

«Je pense que les gens laissent les« vibrations »derrière eux, et le mieux que je puisse espérer, c’est que je laisse quelques bonnes ondes, ainsi que les mauvaises.»

Le nouveau numéro de Radio Times est maintenant disponible.