Dame Sharon White quitte son poste de présidente de John Lewis

La patronne de JOHN Lewis, Dame Sharon White, démissionnera en 2025 après un mandat.

Qui est la présidente du géant de la distribution et pourquoi démissionne-t-elle ? Voici ce que nous savons.

Dame Sharon White, présidente du John Lewis Partnership à Londres, 2022. Crédit : Getty

Qui est Dame Sharon White ?

Dame Sharon White, 56 ans, est une femme d’affaires britannique.

Elle est née dans l’est de Londres et a grandi à Leyton, où elle a fréquenté la Connaught School for Girls, avant d’étudier l’économie au Fitzwilliam College de l’Université de Cambridge.

Les parents de Dame Sharon sont venus de Jamaïque au Royaume-Uni dans le cadre de la génération Windrush.

Elle a rejoint la fonction publique en 1989 et a occupé divers postes dans différents départements.

En décembre 2015, Dame Sharon a été annoncée comme nouvelle directrice de l’Ofcom, avant de démissionner pour remplacer Sir Charlie Mayfield à la présidence du John Lewis Partnership en 2019.

Elle a été nommée Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (DBE) lors des honneurs du Nouvel An 2020 pour la fonction publique.

Dame Sharon est mariée à l’économiste Sir Robert Chote, avec qui elle a deux enfants.

Pourquoi Dame Sharon White démissionne-t-elle ?

Dame Sharon quitte ses fonctions après un mandat de cinq ans, ce qui en fait la présidente la plus courte de l’histoire du cabinet.

John Lewis a déclaré que Dame Sharon ne briguerait pas un autre mandat après la fin de son premier mandat en février 2025.

Cette annonce intervient après que le partenariat a signalé des pertes de 234 millions de livres sterling en 2022, l’obligeant à supprimer sa prime annuelle de Noël au personnel pour la première fois depuis 1953.

Elle a déclaré : « Après avoir dirigé le Partenariat à travers la pandémie et la pire crise du coût de la vie, il est important qu’il y ait désormais un processus de succession et de transfert fluide et ordonné. »

Dame Sharon a fait face à des controverses tout au long de son mandat de présidente, notamment après avoir envisagé de supprimer la structure de partenariat détenue par les salariés en vendant ses participations à des investisseurs.

Bien que les pertes du premier semestre 2023 se soient réduites à 59 millions de livres sterling, en mai 2023, Dame Sharon a survécu à un vote de censure à l’égard de son leadership, après en avoir perdu un sur la confiance dans les performances de l’entreprise au cours de l’année écoulée.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que John Lewis Partnership a déclaré que son plan de transformation financière devait prendre deux ans de plus que prévu.

Dans une interview accordée à la BBC en juin 2023, Dame Sharon a défendu son expérience dans la fonction publique, soulignant que son expérience hors commerce de détail reflétait la structure d’entreprise de John Lewis.

Un remplaçant pour Dame Sharon White a-t-il été confirmé ?

John Lewis devrait annoncer le successeur de Dame Sharon à la présidence l’année prochaine, avant son départ en février 2025.

On s’attend à ce qu’une personne ayant une expérience dans le commerce de détail soit sélectionnée pour succéder à Dame Sharon.

Dame Sharon a demandé au conseil d’administration de revoir les responsabilités du rôle du président pour s’assurer qu’elles continuent de soutenir la transformation réussie de l’entreprise.

Rita Clifton, Rita Clifton, en tant que vice-présidente et présidente du comité des nominations, sera chargée de superviser le processus de recherche d’un nouveau président, qui sera ensuite approuvé par le conseil d’administration du partenariat John Lewis.