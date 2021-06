Dame Sarah Storey remporte une autre médaille d’or en Grande-Bretagne aux Championnats du Monde Paracyclisme Route UCI | Actualités du cyclisme

Dame Sarah Storey a déclaré que rester patiente était la clé pour elle pendant la course

Dame Sarah Storey a remporté une autre médaille d’or pour la Grande-Bretagne aux Championnats du Monde Paracyclisme Route UCI au Portugal.

Storey a ajouté la victoire dans la course sur route C5 à l’or du contre-la-montre à Estoril jeudi.

Il porte à 40 le total des titres mondiaux de paracyclisme et de paranatation de Storey.

« C’est incroyable, ce n’est jamais quelque chose que l’on peut tenir pour acquis et la dernière fois que j’ai remporté une médaille qui n’était pas l’or dans une course para-route, c’était en 2006. mentionné.

« J’ai ressenti beaucoup de pression aujourd’hui et je ne voulais pas que cette bulle éclate, c’était juste une question d’être aussi patient que possible, d’attendre la bonne opportunité et d’espérer que mes jambes tiennent la distance parce que je n’ai pas eu l’entraînement hivernal habituel dont j’aurais pris confiance.

« Je l’ai laissé assez tard, mais j’avais la confiance qu’il me restait le gaz. »

Wow! Cela ne devient jamais plus facile et ces 16 derniers mois ont été si difficiles avec un manque de course, donc participer à ma première course sur route depuis Yorkshire 2019 et remporter la victoire est très, très spécial. Titre mondial numéro 40 aussi ! 34 x 🌈 après 6 x 🏊‍♀️ Un grand merci à cette équipe de m’avoir gardé sur mes gardes ! pic.twitter.com/lh9cWUSwIl – Dame Sarah Storey (@DameSarahStorey) 12 juin 2021

Ailleurs, Sophie Unwin et la pilote Jenny Holl ont remporté l’or dans la course sur route en tandem féminin B, devançant le duo irlandais composé de Katie-George Dunlevy et Eve McCrystal.

Les championnes du contre-la-montre Lora Fachie et Corrine Hall ont décroché la troisième place pour donner à l’équipe britannique un nouveau podium.

Daphne Schrager, lors de sa première participation aux Championnats du monde, a remporté le bronze dans la course sur route C3.

George Peasgood, champion du contre-la-montre jeudi, a remporté l’argent dans la course sur route C4, tandis que Fin Graham a remporté le bronze dans la catégorie C3.

Dans la course sur route B chez les hommes, Steve Bate et Adam Duggleby, qui avaient remporté l’épreuve du contre-la-montre, ont dû abandonner prématurément, tandis que Crystal Lane-Wright a terminé à la cinquième place de la course C5 chez les femmes.

Les championnats se termineront dimanche, lorsque Alex Brooke-Turner et Luke Jones s’affronteront dans les courses de vélo à main.