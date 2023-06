Dame Sally Davies dit qu’elle est « désolée » pour les proches des victimes de Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La professeure Dame Sally Davies a déclaré qu’elle était « désolée » pour les proches qui ont perdu des êtres chers lors de l’épidémie de Covid.

L’ancienne médecin-chef (CMO) d’Angleterre témoignait lors de l’enquête officielle britannique sur le Covid-19 lorsqu’elle a failli pleurer, rappelant les cas « déchirants » dont elle avait été informée.

Interrogée par l’avocat principal Hugo Keith KC, Dame Sally a pris une minute pour s’excuser auprès des familles des victimes du coronavirus.





Elle a déclaré: « C’est peut-être le moment de dire à quel point je suis désolée pour les proches qui ont perdu leur famille.

« Ce n’était pas seulement les morts, c’était la façon dont ils sont morts. C’était horrible. »

Elle a déclaré à M. Keith: «J’en ai beaucoup entendu parler par ma fille en première ligne en tant que jeune médecin en Écosse.

« C’était déchirant et ça reste horrible. »

L’enquête a été informée que Dame Sally, qui était CMO de l’Angleterre entre 2010 et 2019, avait une totale indépendance de pensée et une capacité de conseil.

Désormais maître au Trinity College de Cambridge, elle a expliqué que, dans son rôle de CMO, elle avait essayé d’aider les équipes politiques à connaître la dernière position.

Dame Sally a également parlé de l’exercice Cygnus – un exercice intergouvernemental visant à tester la réponse du Royaume-Uni à une grave pandémie de grippe qui s’est déroulée sur trois jours en octobre 2016 et a impliqué plus de 950 personnes.

Elle a expliqué que la conclusion de l’exercice était que les plans et la réponse du Royaume-Uni n’étaient pas suffisants pour faire face aux exigences sévères d’une pandémie.

Cependant, elle a également déclaré qu’elle pensait que les plans du Royaume-Uni pour une pandémie de grippe pourraient « pivoter efficacement » pour combattre d’autres agents pathogènes.

Dame Sally a déclaré à l’enquête: «Je pense que si nous nous préparons bien à la grippe, nous devrions pouvoir pivoter assez efficacement. Et on ne peut pas tout préparer. Pendant ce temps, nous avons beaucoup appris au fur et à mesure.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un «parti pris» pour se préparer à une pandémie de grippe, elle a dit qu’il y avait une «pensée de groupe» sur la grippe, ajoutant: «Ce n’était pas seulement nous, c’était tout le nord du monde, le monde occidental pensait que la grippe était la chose sur laquelle se concentrer.

Elle a déclaré qu’il y avait eu quatre pandémies de grippe au cours du siècle dernier, ajoutant: « Nous en aurons plus, ce n’est qu’une question de quand. »

Elle a poursuivi: «Donc, pour moi, le problème n’est pas de ne pas nous préparer à la grippe, nous devons nous préparer à la grippe.

« La question est de savoir ce que nous faisons d’autre en plus de cela? »

« De toute évidence, nous aurions pu faire plus de réflexion. »

M. Keith a en outre demandé si le fait de ne pas prévoir la possibilité d’un verrouillage lors de la planification d’une pandémie était « l’un des échecs les plus notables de cette planification stratégique ».

Dame Sally Davies s’est excusée en disant: «Je suis désolée, nous n’avions pas prévu cela.

« Je pense que j’aurais préféré avoir prévu de ne pas nous amener à ce stade, mais nous n’avons pas reconnu que cela pourrait. »

Cela survient après que l’ancien Premier ministre David Cameron a déclaré à l’enquête lundi que c’était une « erreur » pour son gouvernement de se concentrer trop sur la préparation d’une pandémie de grippe.

Dame Sally a également déclaré à l’enquête qu’elle avait lancé Alice, un exercice modélisant l’impact du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers), qui est causé par une épidémie de coronavirus, quatre ans avant la pandémie de Covid-19.

Lorsqu’on lui a demandé si les recommandations de l’exercice avaient été mises en place, elle a répondu : « Je m’attendais à ce qu’elles le soient, mais il semble qu’elles ne l’étaient pas.

Plus tôt, mardi, Dame Sally avait déclaré à l’enquête que l’impact de la pandémie sur le Royaume-Uni n’était pas dû aux inégalités en matière de santé, mais plutôt au « manque de résilience de la santé publique ».

Elle a expliqué: «L’une des raisons pour lesquelles nous avons eu un mauvais résultat de Covid, et je suppose que nous attraperions de la grippe, c’est à cause de ce qu’on vous a dit, ce sont les inégalités en matière de santé.

«Je parlerais du manque de résilience de la santé publique; 25 % des enfants en sixième année sont obèses ; 60 % des adultes sont obèses ou en surpoids ; nous avons des niveaux élevés de diabète.

« Comment le gouvernement joue-t-il un rôle dans l’amélioration de la santé des personnes ? Parce qu’il existe une vision libertaire selon laquelle tout dépend de chacun de nous en tant qu’individu et de notre force, mais bien sûr, il ne s’agit pas de cela.

« Il s’agit de la structure de notre société et de la façon de faire du choix sain le choix facile, qu’il s’agisse d’activité ou de ce que nous mangeons. »