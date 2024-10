Dame Maureen Lipman de Coronation Street s’adresse à la sortie d’Evelyn

Rue du Couronnement les spoilers suivent.

Rue du Couronnement La star Dame Maureen Lipman a parlé pour la première fois du prochain complot de sortie de son personnage.

En juillet, il a été révélé que Dame Maureen prendrait un congé sabbatique de son rôle d’Evelyn Plummer plus tard cette année.

S’adressant exclusivement à Espion numérique Sur le tapis rouge des Inside Soap Awards lundi soir (30 septembre), Dame Maureen a promis que la porte serait laissée ouverte au retour d’Evelyn.

Elle a plaisanté : « Eh bien, l’idée est que je ne sois pas tuée, battue ou jetée dans le Manchester Ship Canal. Mais je prends juste du recul – quelque chose m’arrive et je pars, mais toujours avec l’option de pouvoir revenir. .

« Parce que tu ne veux pas perdre… Je ne veux pas perdre Evelyn ! Tu connais cette chanson, ‘I Know Him So Well’ ?

« Parfois, les scripts sont merveilleux et parfois ils sont bons, mais Evelyn sort toujours avec la bonne boutade au bon moment. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle appréciait toujours son passage dans la série, Dame Maureen a répondu : « J’adore ça, ouais. Les acteurs aiment avoir une famille autour d’eux. C’est agréable d’entrer dans un immeuble de Manchester et d’entendre quelqu’un dire : ‘Oh bonjour, Maureen, as-tu passé un bon week-end ? J’aime ça. »

Dame Maureen s’exprimait suite à l’annonce qu’elle avait remporté le prix de la meilleure comédie aux Inside Soap Awards.

Impressionnant, c’est la quatrième année consécutive qu’elle remporte ce prix.

En réfléchissant à la victoire de cette année, Dame Maureen a ajouté : « C’est un prix du public, donc ils votent pour Evelyn Plummer, pas vraiment pour Maureen Lipman !

« C’est comme ça que ça devrait être. C’est un bon personnage pour Corrie. Elle est classique Corrie – et elle ne tue personne et elle ne pratique pas d’autopsie sur les gens.

« Elle n’est tout simplement pas très casher, vous savez – elle est juste un peu belliqueuse. Les gens aiment ça parce que tout le monde veut vraiment être belliqueux mais ils n’en ont pas le courage ! »

Quand Dame Maureen Corrie le congé sabbatique a été annoncé pour la première fois en juillet, a déclaré un porte-parole de l’émission. Espion numérique: « Dame Maureen prend un congé sabbatique Rue du Couronnement vers la fin de l’année. Nous avons hâte de la revoir sur les pavés en 2025. »

Les Inside Soap Awards ont eu lieu à Londres et ont vu Corrie gagnez six prix lors de la soirée, dont le très convoité gong du meilleur savon.

Rue du Couronnement est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur ITV1 et diffusé sur .

En savoir plus Rue du Couronnement spoilers sur notre page d’accueil dédiée