La députée vétéran du travail, Dame Margaret Hodge, a appelé à l’interdiction de l’anonymat des médias sociaux, suggérant que les propriétaires de plates-formes technologiques devraient sinon être tenus pour responsables de messages diffamatoires.

Le député de Barking, âgé de 76 ans, dans l’est de Londres, a également accusé le gouvernement de retarder son projet de loi sur les dommages en ligne, qui vise à protéger les internautes.

Dame Margaret, qui est juive, a partagé certains des abus qu’elle a reçus en ligne, y compris des menaces de mort et des accusations antisémites selon lesquelles elle était « membre d’une dynastie juive riche et puissante » et « le mal personnifié ».

« Les gens soutiennent que l’anonymat permet une participation démocratique appropriée, mais je pense que les torts l’emportent sur les avantages », a-t-elle déclaré au Guardian.

Elle a ajouté: «Vous devez engager une responsabilité personnelle pour les dirigeants et les propriétaires des entreprises de médias sociaux.

« Et si vous ne le faites pas, vous n’irez nulle part, et vous le voyez dans la loi sur l’évasion fiscale. »

Son parti a également accusé le gouvernement de retarder la présentation du projet de loi, soulevant des inquiétudes quant à la propagation de la désinformation médicale pendant la pandémie de Covid-19.

La députée a suggéré que le gouvernement évitait les conversations difficiles avec les entreprises de médias sociaux, ajoutant qu’elle était prête à faire campagne pour garantir une législation stricte.

Le Guardian a également rapporté qu’une recherche menée par l’organisme de bienfaisance de surveillance de l’antisémitisme Community Security Trust avait trouvé 90000 mentions du nom de Dame Margaret ou du pseudo Twitter sur la plate-forme en octobre et novembre, bien que certaines soient positives ou neutres.

Partageant l’article du Guardian sur Twitter, Dame Margaret a déclaré: « Je suis déterminée à mettre enfin un terme aux abus toxiques, aux discours de haine et à la désinformation si répandus sur les réseaux sociaux. »

Le mois dernier, la ministre de la Culture, la baronne Barran, a déclaré que le projet de loi sur les préjudices en ligne devrait être « prêt au début de 2021 », avec des réponses à une consultation publiée cette année.