Dame Maggie Smith est décédée à l’âge de 89 ans

Maggie Smith, qui a honoré le public avec son travail dans le Harry Potter des films, Abbaye de Downton, Une chambre avec vue et Parc Gosfordest décédé à l’âge de 89 ans.

Selon le BBCses fils Toby Stephens et Chris Larkin ont fait cette annonce avec la déclaration suivante : « C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de Dame Maggie Smith. Elle est décédée paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. Personne intensément privée, elle était avec ses amis et sa famille à la fin. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le merveilleux personnel de l’hôpital de Chelsea et Westminster pour ses soins et sa gentillesse sans faille au cours de ses derniers jours. Nous vous remercions pour tous vos aimables messages et votre soutien et vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment.

Le public moderne a pu voir Smith dans l’émission à succès de 2010 Abbaye de Downtonoù elle incarne Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham. Hugh Bonneville, qui partage la vedette avec Smith, rend hommage à son camarade de casting, « Quiconque a déjà partagé une scène avec Maggie témoignera de son œil perçant, de son esprit vif et de son formidable talent. Elle était une véritable légende de sa génération et, heureusement, elle survivra dans tant de magnifiques performances à l’écran. Mes condoléances à ses garçons et à sa famille élargie.

Les fans du Harry Potter La série verrait Smith incarner le professeur Minerva McGonagall à travers plusieurs films de la série et elle prêterait également ses talents à des comédies telles que Loi sur les sœurs série, avec Whoopi Goldberg, et Le meilleur hôtel exotique de souci films.

Dame Maggie Smith était une légende du théâtre britannique et s’est répandue dans des films et des émissions de télévision de nombreux genres et notoriétés. Smith remporterait deux Oscars au cours de sa prestigieuse carrière. Elle gagnerait pour les années 1970 Le premier de Miss Jean Brodie et aussi pour Suite Californienne en 1979. L’actrice estimée sera également nominée quatre autres fois et remportera également huit fois le prix aux BAFTA Awards.

Smith a débuté comme actrice de théâtre, mais en 1958, elle obtiendra sa première victoire aux BAFTA pour son rôle dans le film. Nulle part où aller. En 1963, elle partage la vedette avec Sir Lawrence Olivier dans le rôle de Desdémone dans la production scénique de Othello pour le Théâtre National. En 1965, cette production fut adaptée en film avec le casting original et Smith serait nominée pour un Oscar pour sa performance.