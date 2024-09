Dame Maggie Smith de Downton Abbey est décédée à l’âge de 89 ans

Maggie Smith avec sa collègue actrice et dame Judi Dench en 2004. Crédit: PA D’autres rôles acclamés par la critique incluent Lady Bracknell dans Wilde’s L’importance d’être sérieux» sur la scène du West End, une femme de 92 ans luttant âprement contre la sénilité dans la pièce d’Edward Albee et son rôle dans la comédie noire de 2001 Parc Gosford. Elle était souvent considérée comme l’actrice britannique la plus éminente d’une génération qui comprenait Vanessa Redgrave et Judi Dench. Mais pour de nombreux jeunes fans du 21e siècle, elle était surtout connue sous le nom de Professeur McGonagall dans les sept Harry Potter films, et la comtesse douairière dans la série télévisée à succès et les spin-offs cinématographiques de Abbaye de Downtonun rôle qui semblait fait sur mesure pour une actrice connue pour ses lèvres en bourse et ses fissures malveillantes. Le tour de guêpe de Smith dans la série historique à succès Abbaye de Downton C’était la meilleure raison de le regarder, et cela lui a valu de nombreux prix – même si cela n’a pas contribué à son désir de vie privée.

Maggie Smith détient son Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans le film California Suite en 1979. Crédit: PA « J’ai mené une vie parfaitement normale jusqu’à Downton Abbey, » a-t-elle déclaré lors du festival BFI Radio Times en 2017. « Je ne plaisante pas. J’allais au théâtre, j’allais dans les galeries, des choses comme ça, tout seul. Et maintenant, je ne peux plus et c’est horrible. Smith était connue pour être exigeante envers elle-même et envers les autres. Le metteur en scène Peter Hall, qui a travaillé en étroite collaboration avec elle pendant de nombreuses années, a déclaré : « Elle se harcèle jusqu’à la perfection. » Elle a eu un mariage tumultueux de huit ans avec l’acteur Robert Stephens, qui s’est terminé alors qu’ils jouaient le rôle de divorcés nouvellement empêtrés dans le film de Noel Coward. Vies privées. Ils ont eu deux fils : les acteurs Toby Stephens et Chris Larkin.

Smith a ensuite épousé son amie adolescente, l’écrivaine Beverley Cross, un roc d’imperturbabilité pour elle jusqu’à sa mort en 1998. L’acteur Hugh Bonneville a rendu hommage à son ancienne co-star. Crédit: En 1990, Smith fut fait chevalier par la reine Elizabeth et devint dame. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que Smith « nous a fait découvrir de nouveaux mondes avec les innombrables histoires qu’elle a jouées au cours de sa longue carrière ». « Elle était appréciée de beaucoup pour son grand talent, devenant ainsi un véritable trésor national dont le travail sera chéri pour les générations à venir », a-t-il déclaré.