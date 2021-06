L’univers cinématographique Marvel continue de divertir son public mondial avec la série Loki en streaming sur Disney et Hotstar en Inde. Avec ses premier et deuxième épisodes sortis, le God of Mischief joué par Tom Hiddleston a certainement retenu l’attention de ses fans. Cependant, les fans se retrouvent avec de nombreuses questions et théories concernant la fin du dernier épisode.

Le deuxième épisode de Loki s’est terminé par l’introduction du personnage de Sophia Di Martino en tant que nouvelle variante de Loki. Coincé dans la Time Variance Authority (TVA) avec des chronométreurs, Loki est en quelque sorte capable de découvrir que la nouvelle variante se cache dans des apocalypses, seulement pour affronter le personnage nouvellement introduit en 2050, dans un centre commercial désolé. Les fans s’attendaient à ce que Loki se batte lui-même à l’avenir, cependant, la révélation du visage du personnage a finalement montré Di Martino dans une capuche avec une tenue similaire de Loki. L’épisode s’est terminé avec l’introduction de Di Martino, laissant de nombreux fans se demander s’il existe une version féminine de Loki en préparation.

Dans son récent tweet de lundi, Marvel Studios a posté une photo de Di Martino dans le costume de Loki, avec une paire de cornes dorées cassées et la même capuche, l’actrice semble être Lady Loki. Cependant, le tweet ne nomme pas le personnage que joue Di Martino et vient juste avec une légende qui dit « Ce n’est pas à propos de toi ». Beaucoup est laissé à l’imagination des fans et du public.

Beaucoup se demandent si la théorie de Lady Loki est suffisamment plausible, tandis que de nombreux fans astucieux ont pu deviner que Di Martino n’est pas Lady Loki telle qu’elle est présentée mais Sylvie Lushton ou l’Enchanteresse.

Enchanteresse ou Lady Loki — drian (@adrianrizaldii) 22 juin 2021

La révélation était si choquante. Comme si choquant. Personne ne l’a vu venir. Pas n’importe qui. — BaronSaber (@BaronSaber) 22 juin 2021

Je pense qu’elle est la mère de Loki dans Diff Universe. Parce que c’est la seule façon dont cette histoire peut s’améliorer beaucoup. — Siddusai Karri (@siddusaik) 22 juin 2021

C’est l’Enchanteresse, un marché non américain dans les crédits qui l’appelle Sylvie (Sylvie Lushton est son nom dans les bandes dessinées) et non pas comme « Lady Loki » comme partout ailleurs. — Ryan Connery (@ryuwaterbug) 22 juin 2021

Selon ComicBookMovie.com, Sylvie est une femme mortelle créée par Lady Loki parce qu’elle était curieuse de ce qui se passerait si elle faisait quelqu’un qui croyait être un Asgardien. Dans les bandes dessinées, Sylvie rejoint The Avengers. Dans le dernier épisode où le dieu de la malice dit qu’il refuse de se référer à la variante comme Loki, le personnage de Di Martino est heureux car elle accepte qu’elle n’est plus cette personne.

