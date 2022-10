Dame Kelly Holmes parle de ses propres problèmes de santé mentale | Nouvelles d’athlétisme

Dame Kelly Holmes, double championne olympique en 2004, a parlé de ses problèmes de santé mentale

Dame Kelly Holmes a parlé de ses problèmes de santé mentale et a déclaré que nous devons reconnaître que la santé physique et mentale vont de pair.

Avertissement : Cet article contient des références au suicide.

La coureuse de demi-fond a déclaré à Beth Rigby qu’au cours de sa carrière, elle avait eu des problèmes de santé mentale, la décrivant comme une “bataille” dans sa tête.

Dame Kelly, 52 ans, a participé à son dernier championnat majeur, les Jeux olympiques de 2004 à Athènes, et a remporté l’or au 800 m et au 1500 m, mais a déclaré que la “pression de réussir” l’avait conduite à s’effondrer à l’âge de 33 ans.

Elle a déclaré: “J’ai subi des fractures de stress, des mollets rompus, une déchirure d’Achille, une fièvre glandulaire, une amygdalite, un nerf fémoral endommagé dans le dos et des problèmes de santé mentale sept ans sur mes 12 ans en tant qu’athlète internationale.

“J’en suis arrivé au point où j’avais 33 ans, l’année précédant les Jeux olympiques de préparation pour un championnat du monde, où j’ai eu une énorme dépression à cause de la pression et de l’attente que j’étais d’être bon.

“Un, parce que je me battais avec d’autres choses dans ma vie, mais deux parce que je voulais vraiment être un champion olympique. Et je suis arrivé à un point où je ne voulais pas être ici franchement, mais je l’ai fait.”

Holmes s’est ouverte sur sa dépression à 33 ans et se préparait pour les Jeux olympiques

Dame Kelly, qui a déjà parlé de se faire du mal, a déclaré que c’était une “bataille” dans sa tête, “où la moitié d’entre vous veut vivre et l’autre pas”.

Elle a dit que pour son bien-être mental, elle devait être active – de la marche pour soulager le stress à la gym, aux entraînements à domicile ou à la course.

Elle a dit que le gouvernement laisse tomber les gens en matière de santé mentale parce que nous ne reconnaissons pas l’importance que la santé physique et mentale « aille de pair ».

Holmes dit que le gouvernement laisse tomber les gens parce qu’il ne reconnaît pas l’importance conjointe de la santé physique et mentale

Elle a ajouté: “Pourquoi devenons-nous plus obèses? Pourquoi y a-t-il un énorme problème de santé mentale et de suicide chez les adolescents? Parce que nous ne regardons pas l’importance d’être actif et comment cela est en corrélation avec ici”, comme elle l’a souligné tête.

Toute personne se sentant émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un e-mail à jo@samaritans.org au Royaume-Uni.