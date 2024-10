Dame Judi Dench « fond en larmes » lorsqu’on l’interroge sur la mort de son amie Maggie Smith

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda.

Dame Judi Dench aurait fondu en larmes lorsqu’on l’a interrogée sur son chagrin suite au décès de son amie proche Dame Maggie Smith.

Apparaissant sur scène au Festival de littérature de CheltenhamDame Judi semblait d’abord d’humeur joviale, jusqu’à ce que son collègue acteur Brendan O’Hea lui pose des questions sur son chagrin samedi.

« Je sais que je ne devrais probablement pas en parler, je sais que la semaine dernière a été difficile pour vous parce que vous avez perdu vos grandes amies Maggie Smith et Barbara Leigh-Hunt », a déclaré M. O’Hea.

Leigh-Hunt, qui était apparu aux côtés de Dame Judi dans la sitcom de la BBC Au fil du tempsdécédé en septembre à l’âge de 88 ans.

M. O’Hea a ensuite demandé à Dame Judi ce qu’elle voulait dire lorsqu’elle avait un jour comparé le chagrin à l’essence, signalé Les temps, qui sponsorisent le festival.

« Je suppose que c’est parce que l’énergie créée par le chagrin… », commença à dire Dame Judi avant de couper court à sa réponse alors que les larmes commençaient à couler.

Dame Maggie, décédée à l’hôpital le mois dernier à l’âge de 89 ans, était amie avec Dame Judi depuis sa rencontre dans les années 1950 au théâtre Old Vic de Londres. Ils étaient apparus ensemble sur scène et à l’écran à plusieurs reprises et avaient tous deux participé au documentaire de 2018. Rien de tel qu’une dame.

Dame Maggie Smith a été saluée comme « l’une des vraies grandes » après l’annonce de sa mort le mois dernier. (Fil PA)

Avec une carrière de 70 ans, Dame Maggie est restée dans les mémoires pour son répertoire polyvalent allant de Shakespeare à la franchise Harry Potter, avec ses co-stars Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint parmi ceux qui lui ont rendu hommage.

Cela fait maintenant 20 ans que Dame Judi et Dame Maggie ont joué dans Dames à la lavandeun drame costumé se déroulant dans les années 1930 sur deux sœurs de Cornouailles qui trouvent sur la plage un naufragé polonais beau mais presque mort.

Dame Judi, 89 ans, est apparue pour la dernière fois dans le film de 2022 Fougueux, jouant son propre rôle dans la comédie musicale de Noël de Will Ferrell et Ryan Reynolds.

Elle souffre de dégénérescence maculaire liée à l’âge, une maladie qui touche environ 700 000 personnes au Royaume-Uni.

Elle a évoqué ses problèmes de vue avec le présentateur de documentaires Louis Theroux en 2022, lui disant : « Je ne veux pas prendre ma retraite. Je ne fais pas grand chose pour le moment parce que je ne vois pas. C’est mauvais.

Elle a ajouté : « J’ai une mémoire photographique, donc une personne qui me dit : ‘Voici ta ligne…’, je peux le faire. »