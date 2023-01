Dame Judi Dench et Sharleen Spiteri ravissent les clients de l’hôtel avec Abba’s Waterloo

Dame Judi Dench a offert aux invités une représentation impromptue de Hogmanay d’Abba’s Waterloo dans un hôtel en Écosse quelques instants avant que l’horloge ne sonne à minuit. L’acteur oscarisé a accompagné la chanteuse texane Sharleen Spiteri au piano lors de l’interprétation musicale surprise au Fife Arms à Braemar, dans l’Aberdeenshire. Alors que Spiteri a chanté l’essentiel du numéro classique d’Abba, Dench, 88 ans, a participé avec l’étrange barre de chœurs. Mais ce sont ses prouesses au clavier qui ont impressionné Spiteri, qui, partageant un tabouret de piano avec Dench pendant la chanson, s’est exclamée : « Quel pianiste ! Dench et Spiteri, 55 ans, étaient invités à l’hôtel cinq étoiles, où les célébrations de Hogmanay comprenaient un dîner et un ceilidh. Cependant, peu de temps avant de sonner la nouvelle année avec des feux d’artifice, les stars ont décidé de contribuer au divertissement. Ce concert improbable a été filmé par Ewan Venters, PDG d’Artfarm, propriétaire des Fife Arms. Il a été posté sur les réseaux sociaux et a depuis été regardé des milliers de fois. Venters a déclaré à BBC Scotland que la foule avait été bouleversée par la performance et que leur réaction avait été “joyeuse”. “Judi Dench et Sharleen Spiteri séjournaient à l’hôtel et nous avons passé un moment impromptu au piano”, a-t-il déclaré. “C’était une bonne soirée avec beaucoup d’invités et d’habitants applaudissant.” Il a dit que la paire a éclaté en chanson juste avant le feu d’artifice de minuit. “C’était une soirée Hogmanay écossaise classique au Fife Arms”, a-t-il déclaré. “L’hôtel était complet, avec un dîner à quatre plats et un ceilidh avec beaucoup de chance.” Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Dench a fait ses débuts d’actrice en 1957 à l’Old Vic et s’est imposée comme l’un des acteurs britanniques les plus importants avant d’acquérir une renommée internationale avec des rôles de films à succès, notamment en tant que M dans la série James Bond. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1998 pour Shakespeare in Love et a été nominée sept fois, notamment pour son interprétation de la reine Victoria en deuil dans Mrs Brown, dont une grande partie s’est déroulée à Balmoral, à seulement 15 minutes du Fife Arms.

Spiteri a vendu plus de 40 millions de disques en tant que chanteuse du Texas qui s’est fait connaître à la fin des années 80 avec son album Southside.