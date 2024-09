Dame Judi Dench et John Cena prêteront leur voix au chatbot Meta AI

Le propriétaire d’Instagram, Meta, a déclaré que Dame Judi Dench et John Cena seraient des options vocales pour son chatbot d’intelligence artificielle (IA).

Les utilisateurs pourront également obtenir des informations à partir des versions IA d’Awkwafina, Keegan-Michael Key ou Kristen Bell.

Meta espère que cette utilisation de chatbots célèbres se déroulera mieux que sa dernière tentative.

En septembre 2023, il a lancé ce qu’il a appelé Chatbots IA avec « personnalité »basé sur des célébrités telles que Kendall Jenner et Snoop Dogg, pour finalement mettre un terme à cette relation moins d’un an plus tard.

Le directeur général du géant de la technologie, Mark Zuckerberg, a annoncé sa nouvelle incursion dans les chatbots de célébrités lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise.