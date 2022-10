Dame Judi Dench dit qu’elle ne prendra pas sa retraite alors qu’elle ne sait plus lire ni écrire

DAME Judi Dench a révélé que sa vision est si mauvaise qu’elle ne sait ni lire ni écrire et a parfois du mal à couper sa propre nourriture.

Mais l’actrice dit à Louis Theroux lors de son émission sur BBC2 la semaine prochaine qu’elle n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière de six décennies malgré le problème de la vue défaillante.

Et alors même qu’elle discute à quel point ses yeux sont mauvais, la femme de 87 ans en rit simplement dans la conversation franche.

Elle raconte en riant : « Je suis allée à un dîner il y a quelques semaines, un dîner assez important.

« Il faisait si noir que j’ai dit à mon partenaire David, qui était à côté de moi : ‘Ai-je quelque chose dans mon assiette ?’.

“Il a dit oui’. J’ai dit: ‘Faut-il le couper? Alors il a dit, ‘Oui’ et j’ai dit, ‘Est-ce que tu le ferais?’ Il l’a coupé et m’a tendu quelque chose sur une fourchette et c’est comme ça que je l’ai mangé.

« Je ne sais pas si je l’ai terminé, je ne sais pas ce que j’ai fait. J’ai probablement tout ramassé sur le côté de l’assiette pour autant que je sache.

Mais la star oscarisée d’une série d’émissions de télévision et de films – qui incluent le rôle de M dans sept films de James Bond – a déclaré qu’elle voulait continuer à jouer malgré le fait qu’elle souffrait de dégénérescence maculaire avancée.

Et elle est toujours une force avec laquelle il faut compter, après avoir écrit une lettre au Times plus tôt ce mois-ci, qualifiant la prochaine série de The Crown de “cruellement injuste” et “dommageable”.

A la question de Louis si elle reviendra bientôt sur un plateau ou sur une scène, Dame Judi répond : « Tant que je sais qu’il n’y a pas de quoi tomber.





« Je ne veux pas prendre ma retraite. Je ne fais pas grand chose en ce moment car je ne vois pas. C’est mauvais.

« Mais je dois m’enseigner une nouvelle façon d’apprendre.

“J’ai une mémoire photographique donc une personne me dit : ‘C’est ta ligne’. . . Je peux le faire. Et j’ai beaucoup de gens qui peuvent m’aider.

« Je vais m’enseigner une voie, je sais que je le ferai. Tant que je ne trébuche pas en le faisant.

