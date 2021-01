Dame Joan Collins a déclaré que le jab Covid-19 est à la fois « indolore et sans couture » car elle est devenue la dernière célébrité à se faire vacciner.

L’actrice vétéran, 87 ans, était ravie de recevoir son vaccin contre le coronavirus le même jour chez la reine et le prince Phillip, qui ont été vaccinés au château de Windsor.

Elle a déclaré à ses fans sur Instagram qu’elle avait reçu le vaccin de l’Université d’Oxford / AstraZeneca à la chirurgie de Bloomsbury à Londres samedi matin.

Dans son message, elle a également remercié deux membres du personnel du NHS pour leur travail d’administration de la vaccination.

Partageant une photo d’elle-même en train de recevoir le vaccin, Dame Joan a écrit: « Ravie d’avoir @astrazeneca @ouhospitals #vaccine hier matin à la chirurgie @nhsenglandldn Bloomsbury – merci M. @ rajgill2585 et @ dr-ammarahughes pour une procédure indolore et transparente! Même jour que notre reine! #Honoured «







(Image: COPYRIGHT INCONNU)



Joan avait l’air aussi glamour que jamais pendant qu’elle était vaccinée.

Elle portait une robe noire à fleurs et des collants, avec une veste courte sur le dessus.

Elle a complété son look avec un masque à fleurs, se protégeant ainsi que les autres au milieu de la pandémie en cours.

Ses fans étaient ravis de voir qu’elle avait reçu son vaccin.







(Image: PA)



La star de Doctor Who, John Barrowman, a commenté: « Bravo Joan, Bravo, faites passer le message. Faites-vous vacciner.

Alors qu’un fan lui a dit: « Merci Joan, d’avoir fait cela et d’être un merveilleux exemple pour les autres. »

Un troisième a écrit: « Je suis ravi que vous ayez eu le vôtre! Ma mère a le sien vendredi – vous êtes tous les deux des trésors nationaux et nous devons vous protéger xx »







(Image: PA)



Et l’un d’entre eux a plaisanté: « Convient que deux reines l’aient le même jour »

D’autres célébrités, dont l’acteur Sir Ian McKellen, 81 ans, le juge du Great British Bake Off, Prue Leith, 80 ans, et la star du rock and roll Marty Wilde, 81 ans, ont également partagé leurs expériences de l’administration du vaccin.

Le gouvernement vise à offrir des vaccinations à près de 14 millions de personnes vulnérables au Royaume-Uni d’ici la mi-février.