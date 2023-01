Dame Esther Rantzen révèle un diagnostic de cancer du poumon après avoir visité l’hôpital “déguisé” pour cacher la propagation de la maladie

DAME Esther Rantzen a parlé de sa bataille contre le cancer du poumon, révélant que la maladie s’est « propagée » dans son corps.

La légende de la radiodiffusion a déclaré qu’elle restait “optimiste” après avoir confirmé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer dans un communiqué publié par PA aujourd’hui.

Esther, 82 ans, qui a animé l’émission de la BBC That’s Life! depuis plus de deux décennies, est “optimiste” malgré le diagnostic terrifiant.

La journaliste et star de la télévision a révélé que des tests avaient découvert que le cancer s’était « propagé » dans son corps.

Dame Esther – qui a reçu un DBE en 2015 – a déclaré: “Au cours des dernières semaines, j’ai découvert que je souffrais d’un cancer du poumon qui s’est maintenant propagé.

“En ce moment, je suis en train de subir divers tests, pour évaluer le meilleur traitement.”

L’ancienne star de I’m A Celeb, qui est entrée dans la jungle en 2014, a déclaré qu’elle avait “caché” ses visites à l’hôpital.

Esther a révélé qu’elle portait un “déguisement” à l’hôpital pour éviter que le secret ne se répande parmi ses fans.

“J’ai décidé de ne plus garder ce secret car j’ai du mal à me faufiler dans divers hôpitaux sous un déguisement peu convaincant”, a-t-elle ajouté.

“Je préférerais que vous entendiez les faits par moi.”

Dans un touchant hommage à sa famille et à ses fans, elle a conclu : « À 82 ans, ce diagnostic m’a incité à regarder en arrière au fil des années.

“Je tiens à exprimer mes profonds remerciements à tous ceux qui ont rendu ma vie si joyeuse, remplie de plaisir et d’inspiration.

“D’abord et avant tout ma famille. Mes trois enfants Miriam, Rebecca et Joshua ont été le soutien, la compagnie et la source d’amour et de rire les plus merveilleux et je leur en suis profondément reconnaissant.

“Mes amis ont été incroyables et ont créé des souvenirs qui me soutiennent et me donnent de la force.

“Mes collègues avec qui j’ai travaillé et avec qui je continue de travailler dans les domaines de la radiodiffusion, du journalisme, du secteur bénévole et de nombreuses autres organisations ont été un plaisir constant et m’ont étonné par leur tolérance à l’égard de mes idées folles et de mes blagues affreuses.

“J’ai été continuellement inspiré par les enfants courageux, les personnes âgées et les téléspectateurs qui m’ont confié l’histoire de leur vie. J’ai toujours essayé d’être à la hauteur de cette confiance.

“Comme je suis sûr que vous le comprendrez, en attendant les résultats des tests, je ne peux pas répondre aux questions.

“Grâce aux compétences extraordinaires du corps médical, il existe de merveilleux nouveaux traitements, donc je reste optimiste.”