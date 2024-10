Dame Dash s’inquiète des rumeurs de JAY-Z concernant l’épreuve juridique de Diddy

Dame Dash a pesé sur les rumeurs selon lesquelles JAY-Z serait lié d’une manière ou d’une autre à l’acte d’accusation de Diddy contre RICO.







Dans une récente interview avec son réseau America Nu, Dash a exprimé sa profonde inquiétude face aux allégations impliquant son ancien partenaire commercial JAY-Z, qui serait lié aux partis « freak-off » au centre de l’enquête des autorités fédérales sur les allégations de Diddy. activité criminelle. Bien qu’il ait admis qu’il était mal à l’aise de voir l’épreuve juridique à laquelle Diddy est maintenant confronté au milieu de son acte d’accusation, Dash a également déclaré que la simple pensée que JAY-Z soit complice de ces accusations est difficile à supporter.

« En regardant ce qui se passe avec Puff, ça ne fait pas du bien », a commencé Dame, exprimant ses sentiments contradictoires sur la situation actuelle. « Je ne veux pas voir quelqu’un… mourir ou être torturé. Je ne vais célébrer la douleur de personne, d’aucun être humain, même s’il le mérite.

Dash a rapidement tourné son attention vers les récents gros titres concernant JAY-Z, dont le nom a été entraîné dans le chaos.

« Les choses qu’ils disent… sont terribles », a poursuivi Dame, visiblement affligée par les implications. «C’est difficile pour moi de penser que l’une de ces choses puisse être vraie. Je ne veux pas qu’ils soient vrais. Ils disent qu’ils viendront le chercher l’année prochaine. Je ne veux pas voir cet homme aller en prison.

Malgré leur relation tendue, Dash semblait véritablement troublé à l’idée que JAY-Z soit pris dans la tempête : « Autant il a été injuste envers moi, ou pas injuste, sur la façon dont il se comporterait avec mon argent. , je veux espérer que c’est le pire qu’il ait fait.

Dame Dash, qui a exprimé ses propres convictions et l’importance de l’intégrité dans le secteur de la musique, s’est retrouvé incrédule face à la possibilité que JAY-Z se perde.

« Je ne voudrais jamais entendre ‘Jay à la fête des monstres’, c’est fou », a-t-il fait remarquer. « Le s### qu’ils disent, et je me demande juste pourquoi personne… il n’en dit rien. »

Malgré les couches de souffrance et de trahison entre les deux, Dash n’a pas pu se détacher complètement de l’homme qu’il dit toujours considérer comme un « pilier » du hip-hop et un ami de la famille et de ses enfants.

« Ce serait un autre coup dur pour le Hip-Hop, quoi qu’il en soit, du point de vue de la perception, Jay est aussi un pilier du Hip-Hop, et si quelque chose de mal lui arrive, alors ça va vraiment paraître fou pour le Hip-Hop. », a-t-il déclaré. « Jay est censé être le parrain de mon fils. Comment fait-il ça au père du filleul de Boogie ?

Même si Dash espère que ces allégations ne sont pas vraies, il ne peut s’empêcher de réfléchir aux sombres réalités qui pourraient émerger si elles le sont.

« Je sais que certains niveaux sont sombres, mais encore une fois, j’espère juste que ce n’est pas si sombre », a-t-il déclaré.

Les tensions entre les deux magnats de la musique ont été bien documentées au fil des années et ne se sont intensifiées que lorsque Dash a accusé JAY-Z d’avoir tenté de dévaluer sa part d’un tiers de Roc-A-Fella Records alors qu’il tentait de la vendre aux enchères.

Consultez les remarques complètes de Dame ci-dessus.