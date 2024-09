Dame Dash accuse JAY-Z d’avoir « empoisonné » la vente des actions de Roc-A-Fella

Dame Dash a accusé JAY-Z d’avoir tenté de perturber la vente aux enchères publique d’un tiers de sa participation dans Roc-A-Fella Records.

La ville de New York a demandé un sursis dans la vente aux enchères suite aux commentaires faits par Hov sur la propriété des droits d’auteur concernant son premier album phare Doute raisonnable.

Jay a affirmé que les droits d’auteur de l’album lui reviendraient en 2031, mais la ville affirme désormais que c’est en fait faux et que cela porte délibérément préjudice au processus d’enchères.

La ville a affirmé que les droits d’auteur de l’album continueront d’être détenus par Roc-A-Fella jusqu’en 2098 et a accusé le label de ne pas fournir de preuve des redevances générées par l’album.

Dame a également critiqué son ancien partenaire commercial sur Instagram, écrivant : « L’État de New York est intervenu et a déposé les documents suivants auprès des tribunaux… Les déclarations de Jay-Z à la presse ont empoisonné l’environnement de la vente aux enchères. Il a affirmé qu’il avait un droit de résiliation en vertu de la loi sur le droit d’auteur et que les droits sur Reasonable Doubt lui reviendraient dans six ans. »

« En fait, il n’a pas ce droit de résiliation et RAF a droit à la période de renouvellement, qui est maintenant de 67 ans, ce qui signifie qu’elle détiendra les droits d’auteur jusqu’en 2098. En d’autres termes, le prix d’enchère le plus élevé possible pourrait être plus de dix fois plus élevé que ce qui est probable actuellement, compte tenu de la popularité de Jay-Z et [Roc-A-Fella’s] actes. [Roc-A-Fella] est complice par son inaction à repousser de telles fausses déclarations.

La vente aux enchères des actions de Dame Dash dans le label légendaire qu’il a cofondé devait initialement avoir lieu fin août, mais a été reportée à septembre en raison de l’État et de la ville de New York affirmant que le magnat devait près de 10 millions de dollars, en plus de sa dette de près d’un million de dollars au producteur de films Josh Webber.

La vente aux enchères a été ordonnée par le tribunal pour payer la dette de Dash envers Webber après avoir perdu un procès pour violation du droit d’auteur sur le film Cher Frank.