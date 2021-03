«Les décisions sur la façon de contrôler ces événements sont difficiles et finement réglées. Nous reconnaissons qu’il y a des inquiétudes concernant le maintien de l’ordre de la veillée à Clapham Common et la police métropolitaine a clairement indiqué qu’elle passait en revue toutes les opérations et ferait de même avec cet événement. Nous restons absolument déterminés à aider les femmes à rester en sécurité et à se sentir en sécurité. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy