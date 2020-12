Dame Barbara Windsor – surtout connue pour ses rôles de Peggy Mitchell dans EastEnders et dans les films Carry On – est décédée à l’âge de 83 ans.

Elle est décédée paisiblement à 20 h 35 jeudi dans une maison de retraite de Londres avec son mari Scott Mitchell à ses côtés.

M. Mitchell a déclaré que ses dernières semaines étaient « typiques de la façon dont elle a vécu sa vie », étant « pleines d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin ».

Dans un hommage émouvant, il l’a appelée son « précieux bar » et a déclaré: « J’ai perdu ma femme, ma meilleure amie et âme sœur et mon cœur ou ma vie ne ressentiront plus jamais la même chose sans vous. »

La star de cinéma et de savon bien-aimée a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014, et a annoncé la nouvelle quatre ans plus tard.