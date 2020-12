Dame Barbara Windsor avait prêté sa voix à la sensibilisation à la démence après son diagnostic d’Alzheimer.

La star, décédée jeudi à l’âge de 83 ans, a appelé les gens à « prendre position » contre la maladie incurable après avoir rendu public son diagnostic en 2018.

Après avoir été diagnostiquée pour la première fois en 2014, elle a été rejointe dans son plaidoyer par son mari Scott Sinclair.

Scott a dit qu’ils étaient «nerveux» de partager son diagnostic avec le public, mais un an plus tard, ils ont rencontré le Premier ministre Boris Johnson à Downing Street.

Barbara – «Babs» à ses amis – et Scott ont remis une lettre au Premier ministre avec 100 000 signatures, appelant à de meilleurs soins pour les personnes atteintes de démence et affirmant que le système est «complètement inadéquat, injuste, insoutenable et a cruellement besoin de plus d’argent».







(Image: PA)



En 2018, Barbara a participé à un appel vidéo pour parler ouvertement de son diagnostic, tandis que son mari et ses co-stars d’EastEnders ont collecté 150000 £ grâce au marathon de Londres.

Son état s’est aggravé ces derniers mois, a déclaré Scott, avant sa mort jeudi dans une maison de retraite à Londres.

Scott a déclaré à PA hier soir: «Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés.







(Image: photo publicitaire)









(Image: Images PA Wire / PA)



« Moi-même, sa famille et ses amis se souviendront de Barbara avec amour, sourire et affection pour les nombreuses années de son amour, de son plaisir, de son amitié et de sa luminosité qu’elle a apporté à toutes nos vies et le divertissement qu’elle a offert à tant de milliers d’autres au cours de sa carrière. .

«Les dernières semaines de Barbara ont été typiques de la façon dont elle a vécu sa vie. Plein d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin.

«Ce n’était pas la fin que méritent Barbara ou toute autre personne vivant avec cette maladie très cruelle.

«Je serai toujours immensément fier du courage, de la dignité et de la générosité de Barbara face à sa propre maladie et en essayant toujours d’aider les autres en sensibilisant aussi longtemps qu’elle le pourrait.