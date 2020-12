Elle était la star de Carry On qui laissait peu de place à l’imagination, qui devint plus tard aimée en tant que matriarche des EastEnders derrière le slogan souvent criard: « Sortez de mon pub! »

Légende du savon, Dame Barbara Windsor laisse un héritage durable après sa mort à l’âge de 83 ans.

Née Barbara Ann Deeks à Shoreditch, dans l’est de Londres, en 1937, elle fait ses débuts sur scène à l’âge de 13 ans et ses débuts dans le West End à 15 ans.

Image:

Dame Barbara photographiée dans un vestiaire en août 1964



Après avoir changé son nom de famille en Windsor pendant l’année du couronnement de la reine en 1953, son premier film, un petit rôle dans Les Belles de St Trinian, est venu un an plus tard.

Une poignée de films et d’émissions de télévision ont suivi, et en 1964, elle a été nominée pour la meilleure actrice britannique BAFTA, pour avoir joué Maggie dans Sparrows Can’t Sing.

Mais ce sont ses rôles dans les films Carry On qui ont fait d’elle une star.

La contribution de Dame Barbara à la série comique britannique a commencé avec Daphne Honeybutt dans Carry On Spying en 1964, et s’est poursuivie avec des films comme Carry On Doctor, Carry On Matron et Carry On Abroad.

Sa scène la plus célèbre a eu lieu en 1969, Carry On Camping, qui a vu le haut de bikini de son personnage Babs tinter pendant une leçon d’exercice.

Image:

Dame Barbara en 1960



Elle est apparue dans neuf des films au total, avant de trouver des rôles dans des émissions de télévision telles que Worzel Gummidge, One Foot In The Grave et You Rang, M’Lord?

C’est en 1994, lorsqu’elle est entrée pour la première fois à Albert Square d’EastEnders, qu’elle a apprécié la résurgence de sa carrière.

En tant que propriétaire de la reine Vic Peggy Mitchell, maman des tristement célèbres Phil et Grant Mitchell, interprétés par Steve McFadden et Ross Kemp, elle est devenue l’un des personnages les plus appréciés du feuilleton et un trésor national.

Image:

La reine a visité les studios Elstree – où EastEnders a été tourné – en 2001





Peggy a vanté les vertus de «faaamily» et s’est donné beaucoup de mal pour protéger ses enfants.

Elle était de petite taille, mais Dame Barbara (aidée par sa ruche blonde) a rendu la présence de son personnage énorme – se comparant à plusieurs des méchants les plus notoires du savon pendant son temps derrière le bar dans le quartier fictif de Walford dans l’est de Londres.

C’est un rôle qui lui a valu deux British Soap Awards, pour la meilleure actrice en 1999 et pour l’œuvre de toute une vie en 2009.

Dame Barbara a joué dans le feuilleton jusqu’en 2010, avec une pause entre 2003 et 2005 pour cause de maladie.

Elle est revenue pour plusieurs apparitions invitées avant son dernier épisode en 2016, dans des scènes émotionnelles qui ont vu Peggy prendre une overdose après avoir appris que son cancer du sein était en phase terminale.

Image:

Dame Barbara a été intronisée au Hackney Empire Walk of Fame en mai 2017



Dans des interviews à l’époque, la star a déclaré qu’elle « pleurait » Peggy après sa mort, et qu’elle ne pouvait pas se résoudre à regarder ses derniers moments à l’écran.

Loin d’EastEnders, la vie de Dame Barbara était tout aussi colorée – comme le raconte son autobiographie, All Of Me: My Extraordinary life, sortie en 2000.

En plus de détailler sa carrière sur scène et à l’écran, elle a parlé franchement de ses relations et de sa vie personnelle.

Image:

L’actrice Barbara Windsor avec le célèbre gangster East End Ronnie Kray (à gauche)



Mariée à l’ancien propriétaire de boîte de nuit et condamné Ronnie Knight de 1964 à 1985, elle a eu une liaison très médiatisée avec sa co-star de Carry On, Sid James.

Elle était également liée aux gangsters de l’East End, les Kray Twins, et avait des relations avec Reggie Kray et le frère des jumeaux, Charles.

Windsor a ensuite été mariée au chef et restaurateur Stephen Hollings, de 1986 à 1995, avant de trouver l’amour avec son troisième mari, Scott Mitchell, en 2000.

Image:

Barbara Windsor avec son mari Scott Mitchell (à droite) et l’agent Barry Burnett après avoir été nommée dame en 2016



Elle n’a jamais eu d’enfants, mais n’a eu aucun regret de ne pas être mère, disant qu’elle n’avait jamais eu «ces sentiments maternels».

Son histoire a été racontée dans un biopic de la BBC en 2017, avec Jaime Winstone et Samantha Spiro.

Avec un camée dans la série elle-même, elle aurait dit à Winstone: « Tu es plus moi que moi! »

En plus d’agir, la star était connue pour son travail de charité.

Octobre 2018: « Prenez position contre la démence »



Fervente partisan de l’Appel du Coquelicot, elle a dit une fois que les gens qui ne les portent pas pour le jour du Souvenir pourraient « se calmer » – en direct dans une interview de Sky News.

Elle a également été impliquée dans un travail de haut niveau avec Age UK et Great Ormond Street Hospital, et en 2012 est devenue une marraine de la Fondation Amy Winehouse.

Dans les honneurs du Nouvel An 2000, Dame Barbara a reçu un MBE. En août 2010, elle a reçu la liberté de la ville de Londres, et en novembre de cette année, elle a été honorée par la ville de Westminster.

Septembre 2019: « Barbara a un visage vraiment courageux »



Pour ses services de divertissement et de bienfaisance, elle a été nommée dame en 2016.

« Pour qu’une petite dame de l’East End devienne une dame juste pour faire un travail qu’elle aime – c’est un peu bien n’est-ce pas? » a-t-elle déclaré à Sky News à l’époque.

Une source du palais de Buckingham a été citée dans des rapports disant: «La reine était ravie lorsque le nom de Barbara a été mis en avant.

« Comme Sa Majesté, elle est quelqu’un qui fait partie du tissu du mode de vie en Grande-Bretagne depuis de nombreuses années. »

Image:

En 2019, Dame Barbara a rencontré le Premier ministre et a averti que le système de soins pour la démence était « inadéquat et insoutenable »



En mai 2018, le mari de Dame Barbara a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014, affirmant qu’il avait décidé d’en parler ouvertement alors que sa perte de mémoire et sa confusion s’étaient aggravées.

Il a raconté plus tard comment il montrerait à sa femme ses vieux films comiques et ses épisodes d’EastEnders pour l’aider à déclencher sa mémoire.

Dame Barbara a elle-même parlé de la maladie en octobre 2018, diffusant une vidéo appelant les gens à courir le marathon de Londres 2019 pour collecter des fonds et sensibiliser le public.