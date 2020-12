Dame Barbara Windsor est décédée à l’âge de 83 ans, a déclaré son mari Scott Mitchell à l’agence de presse PA.

La légende d’EastEnders et de Carry On a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014, mais a gardé son état secret jusqu’à ce que les symptômes commencent à apparaître en 2018.

Malheureusement, son état s’était aggravé ces derniers mois.

Alors que les amis, les membres de la famille et le mari de Barbara, Scott, s’étaient ralliés autour d’elle avec amour et soutien, elle était devenue seule pendant le verrouillage du coronavirus car elle ne comprenait pas pourquoi personne ne lui rendait visite.

Scott a déménagé Barbara dans une maison de soins plus tôt cette année sur les conseils de son neurologue.

L’actrice a parlé publiquement de son état en 2018, encourageant les gens à courir le marathon de Londres 2019 au profit de Dementia Revolution, pour « soutenir des recherches révolutionnaires pour trouver un remède à une maladie qui affecte tant de gens, comme moi ».







(Image: PA)



Née Barbara Ann Deeks en 1937, elle prend le nom de scène Barbara Windsor en 1953 après avoir été inspirée par le couronnement de la reine Elizabeth.

Babs a commencé à jouer à seulement 13 ans, après une formation à l’école Aida Foster de Goldners Green. Après quelques rôles au théâtre, ses débuts au cinéma en 1954 la voient jouer une écolière rebelle dans Les Belles de St Trinian.

Des années 1950 à 2011, Windsor a fait des apparitions au théâtre à travers le pays, apparaissant dans des pantomimes telles que Aladdin, Dick Whittington et Cendrillon. En 1965, elle a été nominée pour la meilleure actrice en vedette dans une comédie musicale aux Tony Awards.

Windsor est devenu célèbre dans les années 1960, avec des rôles dans les films Carry On … Elle apparaîtra dans neuf des comédies de débauche, de 1964 à 1977, et a également joué pendant deux ans dans la revue West End Carry On London!







(Image: PA)









(Image: photo publicitaire)



Mais Barbara deviendrait surtout célèbre pour son rôle de matriarche Peggy Mitchell dans EastEnders.

Elle a joué la patronne du pub de 1994 à 2016 – un rôle pour lequel elle a remporté deux British Soap Awards: la meilleure actrice en 1999 et un Lifetime Achievement Award en 2009.

Peggy était surtout connue pour l’expression « Get Outta My Pub! »

Sa vie dans les EastEnders l’a amenée à avoir de nombreuses romances, à gérer le pub emblématique Queen Vic et même à se présenter pour le gouvernement local. Bien qu’elle ait survécu au cancer du sein pour la première fois, le personnage a été tué en 2016 lorsque le cancer est revenu et l’a conduite au suicide, après une semaine d’épisodes émotionnels.







(Image: Mirrorpix)







(Image: Popperfoto / Getty Images)



Barbara a eu trois maris au cours de sa vie, mais n’a jamais voulu d’enfants. Elle a épousé le propriétaire de la boîte de nuit Ronnie Knight en 1964 et ils ont divorcé en 1985, à la suite de son lien avec le vol de 1983 Security Express.

Puis, en 1986, elle a épousé Stephen Hollings en Jamaïque.

La star du feuilleton a rencontré Scott Mitchell – qui serait son troisième mari – en 1992, alors qu’elle avait 55 ans et 28 ans. Elle a divorcé de Hollings en 1995 et épousé Mitchell en 2000.

Scott a annoncé en 2018 que Windsor avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014 et a parlé de sa tristesse d’avoir oublié qu’ils étaient mariés.

Depuis, il est resté à ses côtés et s’est occupé d’elle du mieux qu’il pouvait.







(Image: IAN VOGLER / MIROIR QUOTIDIEN)







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



En août, on a dit que Barbara était «à l’aise et heureuse» après avoir été transférée dans une maison de soins infirmiers après que son état se soit aggravé pendant le confinement.

Son ami Christopher Biggins a déclaré que la situation avait été très difficile pour Scott.

Il a déclaré: «C’est une situation tellement difficile et Scott s’est comporté de manière impeccable.

«Je ne sais pas comment il a fait. Il mérite la plus haute distinction que quiconque puisse donner à quiconque, avec tous les soignants.

« La décision que je connais n’a pas été facile mais je pense qu’il a pris la bonne décision pour toutes les personnes concernées. C’est juste tragique. Mais vous devez regarder vers l’avenir et le confort de Barbara. J’ai entendu dire qu’elle est très à l’aise et heureuse. »







(Image: Mirrorpix)









(Image: Mirrorpix)



Il l’avait vue pour la dernière fois avant le début du premier verrouillage en mars.

Il a dit: « Je suis allé prendre le thé avec elle. Elle était fabuleuse. Elle se souvenait toujours de qui j’étais, ce qui était génial parce que je pense que je suis un personnage très fort.

«Elle a des problèmes avec les autres mais nous avons toujours eu un tel rire.

« Je vais aller lui rendre visite très bientôt quand cela me conviendra. »







(Image: Presse britannique via Getty Images)









(Image: BBC)



Malheureusement, alors que Barbara se souvenait parfois de beaucoup de choses sur son passé et ses proches, il y avait des moments où elle ne le pouvait pas.

Elle avait emménagé dans une maison de retraite à Londres à la mi-juillet.

Parlant du jour où il l’a laissée à la maison, Scott a déclaré: « Je n’oublierai jamais la sensation de vide. Je me sentais mal au creux de mon estomac que je l’avais laissée. Je ressens toujours ça.

«Au moment où je suis rentré chez moi et que je suis allé me ​​coucher, je me sentais désespérément triste. Cela fait 27 ans que nous nous sommes rencontrés et nous avons passé une grande partie de ce temps en compagnie l’un de l’autre. J’ai l’impression qu’un autre chapitre s’est écoulé.







(Image: PA)









(Image: PA)



En 2018, Barbara a subi une chirurgie cardiaque après s’être effondrée à la maison alors qu’elle souffrait des effets secondaires de ses médicaments contre la maladie d’Alzheimer.

Il a été rapporté à l’époque qu’elle avait souffert de complications après que ses médicaments l’avaient laissée étourdie et essoufflée.

Elle a fait installer un stimulateur cardiaque pendant un séjour de huit jours à l’hôpital.