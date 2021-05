D’Amazon, Apple, Comcast et AT&T: à qui appartiennent les médias aujourd’hui

Le paysage médiatique était autrefois simple: les sociétés de contenu (studios) fabriquaient des contenus (émissions de télévision et films) et les vendaient à des distributeurs de télévision payante, qui les vendaient aux consommateurs.

Maintenant, les choses sont à gagner: Netflix achète des produits aux studios, mais il fabrique également ses propres produits et les vend directement aux consommateurs. C’est l’une des raisons pour lesquelles les sociétés de médias plus anciennes essaient de rivaliser en se consolidant. Disney, par exemple, a acheté une grande partie de 21st Century Fox – bien qu’une grande partie du succès précoce de son service de streaming Disney + semble être le résultat d’achats antérieurs de Lucasfilm, Marvel et Pixar. Pendant ce temps, des distributeurs comme AT&T, qui a acheté Time Warner, et Verizon, qui a acheté AOL et Yahoo, ont pensé qu’ils voulaient devenir des sociétés de médias – et ont maintenant fait volte-face et renflouent ces acquisitions.

Des entreprises technologiques géantes comme Google, Amazon et Apple, qui étaient autrefois en marge, se rapprochent de plus en plus de l’action – et maintenant Amazon a sauté avec les deux pieds, avec un plan pour acheter MGM, le studio qui réalise les films de James Bond et des émissions de télévision comme Shark Tank. Si les régulateurs approuvent, Amazon paiera 8,5 milliards de dollars (dette comprise) pour MGM, dans l’espoir de transformer des marques et des personnages comme Rocky et la panthère rose en nouvelles émissions et films.

Pour aider à régler tout cela, nous avons créé un diagramme qui organise les distributeurs, les sociétés de contenu et les sociétés de vidéo sur Internet par capitalisation boursière – la valeur que les investisseurs attribuent aux entreprises – et leurs principaux secteurs d’activité.

Voici à quoi ressemble actuellement l’univers Big Media. Nous le mettrons à jour périodiquement:





