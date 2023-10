D’Amazon à Target, tout savoir sur les premières ventes de fêtes

Les Prime Big Deal Days d’Amazon débutent le 10 octobre, mais les ventes des concurrents sont déjà en cours. Cette année, d’autres grands détaillants prennent une longueur d’avance en lançant leurs propres soldes de Noël plus tôt que jamais, selon Katie Roberts, analyste des consommateurs chez DealNews.com. Considérez cela comme « le coup d’envoi de la saison du Black Friday », a-t-elle déclaré. Voici un aperçu de certains des plus grands événements de vente qui se déroulent actuellement.

Vente Prime Big Deal Days d’Amazon : ce qui est en magasin

Lorsque les soldes d’Amazon débuteront le 10 octobre, attendez-vous à trouver les meilleures remises sur les produits Amazon, tels que les liseuses Kindle, les hubs pour maison intelligente Echo Show, les tablettes Fire et les téléviseurs Fire, selon l’expert en épargne des consommateurs Andrea Woroch. Amazon a déjà annoncé que le téléviseur intelligent 4K Fire 50 pouces avec Alexa mains libres serait à 60 % de réduction et que certains appareils Echo bénéficieraient d’une réduction de 55 %. Au-delà des marques propres d’Amazon, les offres incluent 60 % de réduction Sécurité de la maison intelligente Blink; moitié prix sur les écouteurs, haut-parleurs et écouteurs de Sony et Bose ; un Friteuse à air Philips marqué en baisse de 46 % ; et d’autres réductions de Dyson, Barbie, SharkNinja, iRobot et Peloton. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les acheteurs des Fêtes bénéficient d’un avant-goût de la saison

Les acheteurs des Fêtes se préparent à des difficultés financières

Acheter un billet d’avion pour les vacances en octobre Contrairement au Prime Day de juillet, Amazon propose ce mois-ci davantage de suggestions de cadeaux – avec des offres sur des marques bien connues telles que Hasbro, Lego, Squishmallows et Sony – plutôt que des fournitures de rentrée scolaire. De nouvelles offres seront publiées toutes les cinq minutes. Vous pouvez configurer des notifications d’alerte de transaction sur Amazon ou via votre appareil Alexa, afin de savoir quand le prix change. Les membres Prime peuvent également s’inscrire à des offres sur invitation uniquement sur les articles qui se vendent généralement rapidement. Lorsqu’une offre est en ligne, ajoutez-la immédiatement à votre panier. Une fois qu’un article en vente est dans votre panier, vous aurez 15 minutes pour décider si vous souhaitez finaliser l’achat. Mais d’abord, vous devez être membre d’Amazon Prime. Vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel ou à un essai gratuit de 30 jours. Les étudiants du Collège peuvent essayez Prime Student avec un essai de six mois.

Target, Walmart et d’autres lancent les premières ventes

Cible

Walmart organise un événement « Holiday Kickoff » du 9 au 12 octobre, qui débutera avant et se terminera après les soldes d’Amazon et comprendra des réductions sur les meilleurs cadeaux et appareils électroniques, la maison, les jouets et les vêtements.

organise un événement « Holiday Kickoff » du 9 au 12 octobre, qui débutera avant et se terminera après les soldes d’Amazon et comprendra des réductions sur les meilleurs cadeaux et appareils électroniques, la maison, les jouets et les vêtements. Meilleur achat organise une vente flash de 48 heures les 10 et 11 octobre, suivie d’un autre événement de vente du 20 au 22 octobre avec davantage d’offres sur les jeux vidéo et les accessoires. Les membres qui dépensent 500 $ en octobre recevront un certificat de récompense de 50 $ à utiliser sur les achats Best Buy en décembre.

organise une vente flash de 48 heures les 10 et 11 octobre, suivie d’un autre événement de vente du 20 au 22 octobre avec davantage d’offres sur les jeux vidéo et les accessoires. Les membres qui dépensent 500 $ en octobre recevront un certificat de récompense de 50 $ à utiliser sur les achats Best Buy en décembre. Kohl’s propose ses « offres à ne pas manquer » jusqu’au 8 octobre, avec une réduction supplémentaire de 20 % sur les marchandises déjà réduites.

propose ses « offres à ne pas manquer » jusqu’au 8 octobre, avec une réduction supplémentaire de 20 % sur les marchandises déjà réduites. Macy’s L’événement d’économies « Fab Fall » est en cours, avec des réductions allant jusqu’à 60 % plus 20 % de réduction supplémentaires avec le code promo « fall ». Les soldes commençant plus tôt, les détaillants espèrent attirer les acheteurs avec des promotions bien avant le Black Friday et le Cyber ​​Monday, alors que les ménages sont de plus en plus préoccupés par la nécessité d’économiser de l’argent pendant les vacances. En fait, de nombreux consommateurs ont déjà commencé à acheter leurs cadeaux de Noël, selon des études, et cette année, la moitié des acheteurs prévoient de commencer leurs achats de Noël avant Halloween, selon une étude récente. Rapport sur les taux d’escompte. Les acheteurs des Fêtes qui commencent à épargner tôt pour leurs achats de fin d’année se préparent à réussir financièrement, disent les experts.

Comment obtenir les meilleures offres sur les cadeaux de Noël

Un employé livre des colis Amazon à San Francisco le 5 octobre 2022. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images