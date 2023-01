Damar Hamlin visite les installations des Bills avant le match de l’équipe contre les Dolphins: rapport

La sécurité de Bills Damar Hamlin a rencontré ses coéquipiers de Buffalo à l’installation de l’équipe samedi pour la première fois depuis sa sortie de l’hôpital, a rapporté l’Associated Press. La visite intervient 12 jours après que Hamlin a fait un arrêt cardiaque et s’est effondré sur le terrain contre les Bengals.

Coéquipier Matt Milano a publié une photo sur sa story Instagram de Hamlin dans le vestiaire souriant et serrant la main d’une autre personne. La visite intervient un jour avant que les Bills n’accueillent les Dolphins dans un jeu avec jokers.

Hamlin a été libéré du Buffalo General Medical Center / Gates Vascular Institute pour poursuivre sa convalescence à la maison, ont annoncé mercredi les Bills.

“Nous sommes convaincus que Damar peut être libéré en toute sécurité pour poursuivre sa rééducation à la maison et avec les Bills”, a déclaré le Dr Jamie Nadler, médecin de soins intensifs et responsable de la qualité à Kaleida Heath, dans la déclaration de l’équipe au moment de son Libération.

Passé

Hamlin s’est effondré après avoir taclé le receveur des Bengals Tee Higgins à la fin du premier quart. Hamlin s’est levé et a fait quelques pas après le tacle avant de s’effondrer et de faire un arrêt cardiaque. La réponse sur le terrain a été immédiate alors que le personnel médical de Bills s’est précipité à son aide et a stabilisé sa tête et son cou.

Après que Hamlin se soit effondré, il a reçu une défibrillation et une série de RCR sur le terrain. Il n’a pas reçu une seconde dans l’ambulance ou à l’hôpital. Knight avait précédemment déclaré que lui et ses collègues médecins «ne peuvent pas assez créditer (le personnel médical de Bills)» pour avoir rapidement reconnu la situation.

Hamlin a été emmené du stade Paycor de Cincinnati au centre médical de l’UC et placé dans l’unité de soins intensifs dans un état critique et sous sédation.

Lecture obligatoire

(Photo : Timothy T. Ludwig / Getty Images)