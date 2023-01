Damar Hamlin «va bien» et est retourné à Buffalo pour poursuivre sa convalescence une semaine après un arrêt cardiaque | Nouvelles américaines

Le joueur de football américain Damar Hamlin “va bien” et a été ramené à Buffalo, ont annoncé les médecins – une semaine après s’être effondré et avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain.

Hamlin, 24 ans, a été libéré du centre médical de l’Université de Cincinnati et transporté par avion à Buffalo, où il poursuivra sa convalescence dans un autre hôpital.

Hamlinle cœur a dû être redémarré après qu’il est soudainement tombé au sol et a fait un arrêt cardiaque lors d’un match lundi soir dernier contre les Bengals de Cincinnati.

Le personnel médical s’est précipité sur le terrain et a donné au joueur des Buffalo Bills une RCR pendant environ 10 minutes avant qu’il ne soit emmené du stade dans une ambulance alors que des joueurs et des spectateurs stupéfaits – y compris ses parents – regardaient en silence.

Le Dr William Knight a déclaré qu’il “allait bien”, tandis qu’un autre médecin, le Dr Timothy Pritts, a déclaré: “Nous continuons d’être ravis de son rétablissement”.

Hamlin a tweeté ce soir: “Je suis rentré chez moi à Buffalo aujourd’hui avec beaucoup d’amour dans mon cœur. Regarder le monde se rassembler autour de moi dimanche était vraiment un sentiment incroyable.

“Le même amour que vous m’avez tous montré est le même amour que j’ai l’intention de redonner au monde (et) plus. Plus grand que le football !”

Il a ajouté dans un post ultérieur: “Reconnaissant pour les soins formidables que j’ai reçus à l’UCMC. Heureux d’être de retour à Buffalo.

“Les médecins et les infirmières de Buffalo General m’ont déjà fait me sentir chez moi !”

L’entraîneur des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, a appris la libération de Hamlin lors d’une conférence de presse.

Taylor était visiblement ému en disant : “Vous savez, c’est incroyable… C’était il n’y a même pas une semaine.

“Dieu est grand, il fait des miracles. C’est certainement un miracle, sans aucun doute.

“Vous ne le direz jamais assez, les personnes qui ont répondu sur la scène lui ont donné sa meilleure chance de le faire.”

Les médecins ont déclaré que Hamlin marchait depuis vendredi et mangeait régulièrement.

Selon les médecins, la récupération normale d’un arrêt cardiaque comme celui-ci peut être mesurée en semaines ou en mois.

Après avoir été décrit comme “critique” pendant des jours à l’hôpital, Hamlin a commencé à communiquer par écrit, puis a lentement commencé à parler.

Samedi, le joueur de 24 ans s’est adressé aux réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude.

Dans un tweet, il a remercié “tous ceux qui ont tendu la main et prié” en disant que cela le rendrait plus fort pour le chemin de la guérison”.

Hamlin avait été en contact avec ses coéquipiers via FaceTime alors qu’il était alité à Cincinnati.

Samedi, l’équipe Pittsburgh Steelers NFL a également rendu hommage au joueur, originaire de la région, en livrant des jouets, des livres et des fournitures pédagogiques à une garderie pour enfants où le joueur organise une collecte de jouets annuelle.

Les fans, les joueurs et les propriétaires d’équipes ont fait des dons à la Hamlin’s Chasing M’s Foundation, qui a collecté plus de 8,2 millions de dollars (7,7 millions de livres sterling) samedi après-midi.