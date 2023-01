Damar Hamlin tweete ses remerciements alors que les Raiders et les Chiefs honorent la sécurité de Bills

La NFL a repris le jeu samedi pour la première fois depuis que la sécurité des Bills Damar Hamlin s’est effondrée sur le terrain lors du match de Buffalo contre les Bengals de Cincinnati lundi soir.

Alors que les Chiefs de Kansas City se préparaient à affronter les Raiders de Las Vegas lors de la finale de la saison régulière des deux équipes, la communauté de la NFL s’est rassemblée autour de Hamlin – qui reste hospitalisé dans un état critique mais respire par lui-même, communique et faire des “progrès continus”.

Hamlin lui-même a tweeté pendant le match Chiefs-Raiders pour la première fois depuis sa blessure, exprimant ses remerciements pour l’effusion de soutien qu’il a reçu.

“Cela me rendra plus fort sur la voie de la guérison, continuez à prier pour moi !” il a dit.

Les joueurs des Chiefs et des Raiders ont honoré Hamlin lors des échauffements d’avant-match.

Les deux équipes ont pris le terrain avec des chemises noires portant les mots “Love for Damar” et son numéro de maillot n ° 3, y compris les stars des Raiders Davante Adams et Maxx Crosby.

Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a émergé dans un sweat à capuche avec une image de Hamlin et les mots “Hamlin Strong”.

De plus, le premier chiffre des lignes de 30 mètres du stade Allegiant est mis en évidence en bleu Bills, un autre clin d’œil à Hamlin et à son numéro de maillot.

L’annonceur de sonorisation des Raiders, Tim Hughes, a conduit les fans en un instant à encourager Hamlin et sa famille, qui ont été rejoints par les joueurs des Chiefs et des Raiders.

Des hommages similaires seront probablement vus dans la NFL pour le reste du week-end, alors que les équipes montrent leur soutien à la sécurité des Bills, âgée de 24 ans.

Les Bills porteront également des écussons n ° 3 sur leurs maillots en l’honneur de leur coéquipier alors qu’ils affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Buffalo dimanche.

Les entraîneurs et les joueurs des Bills ont déclaré que malgré la semaine traumatisante, le fait de savoir que leur coéquipier s’améliorait leur permet d’être prêts à reprendre le football.

