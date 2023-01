Damar Hamlin tweete pour la première fois mais toujours dans un “état critique” | Le joueur des Buffalo Bills dit qu’il est “reconnaissant pour tout le monde” | Nouvelles de la NFL

Le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin a pu communiquer par écrit avec les médecins

Damar Hamlin a tweeté samedi pour la première fois depuis son arrêt cardiaque sur le terrain lors du match des Buffalo Bills contre les Bengals de Cincinnati, disant qu’il était “reconnaissant pour tous ceux qui ont tendu la main et prié”.

La sécurité des Bills s’est effondrée après avoir taclé le receveur des Bengals Tee Higgins au milieu du premier quart du match de lundi et a subi une RCR pendant environ 10 minutes avant d’être emmené au centre médical de l’Université de Cincinnati.

Hamlin s’est réveillé à l’hôpital mercredi soir et a parlé à ses coéquipiers via FaceTime vendredi après avoir retiré son tube respiratoire pendant la nuit. Hamlin a dit lors de l’appel: “Je vous aime les garçons.”

Dans une déclaration antérieure des Bills samedi, ils ont déclaré que Hamlin “reste dans un état critique”, mais ont ajouté qu ‘”il continue de respirer par lui-même et que sa fonction neurologique est excellente”.

Le tweet de Hamlin qui est venu plus tard dans la journée était la première déclaration qu’il a faite à travers l’épreuve. “Mettre de l’amour dans le monde revient 3 fois plus”, a-t-il déclaré.

“Merci à tous ceux qui ont tendu la main et prié. Cela me rendra plus fort sur le chemin de la guérison, continuez à prier pour moi !”

Neil Reynolds, Jason Bell, Phoebe Schecter et Jeff Reinebold reviennent sur une semaine émouvante suite à l'arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin sur le terrain lors du match des Bills contre les Bengals lundi soir.

Il y a eu un moment d’applaudissements pour Hamlin avant le match entre les Raiders de Las Vegas et les Chiefs de Kansas City samedi, avec des joueurs des deux côtés vus dans des t-shirts “Love For Damar”, montrant leur soutien.

La NFL a déclaré qu’elle montrerait son soutien à Hamlin lors des matchs de ce week-end, notamment en faisant peindre le maillot de sécurité n ° 3 sur la ligne de 30 mètres de chaque stade à domicile.

Réseau NFL‘s Cameron Wolfe a déclaré qu’il avait parlé avec la famille Hamlin vendredi matin des derniers développements concernant le statut de Hamlin.

“Ils sont absolument ravis ce matin, émus qu’il ait eu ce tube respiratoire, qu’il ait eu des conversations avec ce qu’ils ont décrit comme ses frères”, a déclaré Wolfe. “Ils ont dit:” Écoutez, nous ne pouvons pas décrire l’émotion autrement qu’exaltée. “”

Hamlin, 24 ans, reste dans l’unité de soins intensifs du centre médical de l’Université de Cincinnati, avec sa famille à ses côtés. Lors d’une conférence de presse jeudi, les médecins ont relevé son “amélioration substantielle”.

Le Dr Tim Pritts a déclaré: “Nous aimerions partager le fait qu’il y a eu une amélioration substantielle de son état au cours des dernières 24 heures.

“Nous étions très inquiets à son sujet après la blessure et après l’événement sur le terrain et il fait des progrès substantiels. Depuis ce matin, il commence à se réveiller et il semble que son état neurologique et sa fonction soient intacts.”

Pritts a également noté que Hamlin s’était réveillé mercredi soir et avait demandé par écrit si les Bills avaient gagné le match. Le match a été suspendu au milieu du premier quart avec les Bengals menant 7-3.

Selon Pritts, les médecins ont répondu à sa question en disant : “La réponse est oui. Damar, tu as gagné le jeu de la vie.”

Bills “excité de sortir”, déclare QB Allen

La NFL a annoncé jeudi que le match Bills-Bengals avait été annulé. Buffalo est retourné à l’entraînement jeudi pour se préparer à sa finale de saison régulière dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en visite.

Les Buffalo Bills se sont entraînés jeudi pour la première fois depuis que leur coéquipier Demar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors d'un match contre les Bengals de Cincinnati.

S’adressant également aux médias pour la première fois jeudi, le quart-arrière des Bills Josh Allen a parlé de ses émotions alors que la situation effrayante avec Hamlin se déroulait lundi soir.

“Je n’aime généralement pas utiliser l’émotion pour répondre aux questions, mais la scène se rejoue encore et encore dans votre tête”, a déclaré Allen. “C’est difficile de répondre à cette question et de décrire ce que j’ai ressenti, ce que mes coéquipiers ont ressenti à ce moment-là. C’est quelque chose que nous n’oublierons jamais, mais sachez que Damar va bien… Nous sommes extrêmement heureux pour lui et sa famille.

Il a ajouté: “Être sur ce terrain, vous perdez le sommeil, vous souffrez pour votre frère. Beaucoup de chagrin partagé. Mais à la question précédente, obtenir des mises à jour – et des mises à jour positives – soulage tellement cette douleur et cette tension que vous ressentez. “

Allen a également déclaré que la nouvelle de l’amélioration de Hamlin, ainsi qu’un message de son père, Mario Hamlin, ont aidé l’équipe dans sa décision de jouer dimanche.

“Mario nous parle en tant qu’équipe … il ne nous a vraiment pas dit, il nous a exigés”, a déclaré Allen. “Vous ne pouvez pas ne pas honorer sa demande d’aller là-bas et de charger au mieux de nos capacités.

“Et, évidemment, nous allons jouer avec, je suppose, des cœurs moins lourds maintenant … Je pense que les gars sont ravis de sortir là-bas. Nous voulons jouer pour Three.”

Le receveur des Bengals Higgins, qui était impliqué dans la pièce avant que Hamlin ne subisse un arrêt cardiaque, a déclaré qu’il avait parlé à la mère de Hamlin lors d’un entretien avec les médias cette semaine.

“Cela a été difficile, simplement parce que j’avais quelque chose à voir avec le jeu et ainsi de suite”, a déclaré Higgins jeudi dans ses premiers commentaires depuis l’incident.

“Mais tout le monde m’a fait me sentir à nouveau entier. J’ai parlé à sa mère et j’ai remarqué que tout allait bien. Il va bien.” Higgins a ajouté que la mère de Hamlin lui avait dit “qu’elle pense et prie pour moi”.

Une réponse incroyable à l’échelle de la ligue a vu les entraîneurs et les joueurs rendre hommage au joueur de 24 ans, dont la page GoFundMe de collecte de jouets créée en 2020 dans le cadre de sa Chasing M’s Foundation a vu les dons éclipser un objectif initial de 2 500 $ en atteignant plus de 8 millions de dollars.

“L’effusion de soutien à Damar à travers le pays a été incroyable”, a déclaré jeudi l’agence de représentation de Hamlin, Agency 1 Sports. “Merci pour les appels, les messages et les e-mails.

“Damar a fait des progrès substantiels du jour au lendemain. Nous sommes très reconnaissants envers tous les premiers intervenants, les médecins et le personnel hospitalier et tous ceux qui ont joué un rôle dans ce processus.

“S’il vous plaît, continuez à prier pour Damar et nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, a déclaré que ses pensées et ses prières allaient à Damar Hamlin après que la star des Buffalo Bills ait subi un arrêt cardiaque à ses côtés. L’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, a déclaré que ses pensées et ses prières allaient à Damar Hamlin après que la star des Buffalo Bills ait subi un arrêt cardiaque à ses côtés.

Hamlin en est à sa deuxième saison dans la NFL, après avoir été pris au sixième tour du repêchage de la NFL 2021 par les Bills. Il a passé cinq ans à jouer au football universitaire à Pittsburgh, sa ville natale, apparaissant dans 48 matchs pour les Panthers.

Il a commencé 14 matchs pour les Bills cette saison à la place de la sécurité blessée Micah Hyde, qui a subi une blessure au cou lors de la deuxième semaine et est depuis dans la réserve des blessés. Hamlin est à égalité pour le deuxième plus grand nombre de plaqués de l’équipe cette année, avec 91.