Damar Hamlin transféré de l’hôpital de Cincinnati à Buffalo

Damar Hamlin, la sécurité des Buffalo Bills qui s’est effondrée sur le terrain le 2 janvier lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati, a été libéré de l’unité de soins intensifs d’un hôpital de Cincinnati lundi et est retourné à Buffalo, les médecins s’occupant de lui à l’Université of Cincinnati Medical Center a annoncé lors d’une conférence de presse.

Hamlin, 24 ans, a continué de s’améliorer depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque sur le terrain la semaine dernière. Il a été transporté dans un hôpital de Buffalo pour des soins continus, mais les médecins ont déclaré que Hamlin n’était plus dans un état critique et répondait à plusieurs exigences de transport, notamment ne plus avoir besoin de soins infirmiers intensifs ou d’une thérapie respiratoire intensive.

Hamlin s’est fait retirer son tube respiratoire vendredi dernier et a pu marcher, bien que les médecins aient déclaré qu’il reprenait encore des forces et qu’il continuerait de subir des tests.

Cet article sera mis à jour.