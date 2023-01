Damar Hamlin soutient Buffalo Bills après une crise cardiaque: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Damar Hamlin soutient ses coéquipiers des Buffalo Bills depuis son lit d’hôpital. La star de la NFL, 24 ans, a brandi un symbole de cœur avec ses deux mains alors qu’il regardait son équipe affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors d’un match le dimanche 8 janvier. Il était attaché à un tube respiratoire alors qu’il portait une casquette avec son numéro 3 ainsi qu’un maillot portant l’inscription “Love For Damar” à côté de ses parents Nina et Mario. “JEU @buffalobills LFG !!!!” il a écrit, en utilisant un acronyme pour “allons foutre le camp”. Sa mère et son père portaient également des chemises “Love For Damar”.

Il a rompu son silence sur les réseaux sociaux au milieu de sa convalescence le samedi 7 janvier. “Lorsque vous mettez un véritable amour dans le monde, cela vous revient 3 fois plus”, a-t-il écrit depuis son lit d’hôpital. “L’Amour a été écrasant, mais je suis reconnaissant pour chaque personne qui a prié pour moi et m’a tendu la main. Nous avons rassemblé le monde derrière cela. Si vous me connaissez, vous savez que cela ne fait que me rendre plus fort. Sur une longue route, continuez à prier pour moi ! il a aussi dit.

Hamlin reste hospitalisé après s’être effondré de manière choquante lors du match du 2 janvier 2023 contre les Bengals dans leur ville natale de Cincinnati. La NFL a suspendu le match après l’incident effrayant alors que des professionnels de la santé travaillaient rapidement pour restaurer le rythme cardiaque de Hamlin pendant plusieurs minutes avant de le transporter à l’hôpital. le commissaire Roger Goodel prendre la décision exécutive, décrivant l’événement comme “extraordinaire” et ajoutant qu’il s’agissait d’une décision “difficile, mais nécessaire”.

“Cela a été une semaine très difficile”, a déclaré Goodell dans un communiqué ultérieur. “Nous continuons à nous concentrer sur le rétablissement de Damar Hamlin et nous sommes encouragés par les améliorations de son état ainsi que par l’énorme effusion de soutien et de soins pour Damar et sa famille à travers le pays. Nous sommes également extrêmement reconnaissants du travail incroyable du personnel médical et félicitons chacun d’entre eux.

Il a été confirmé par le médecin et l’équipe médicale de Damar que le joueur de 24 ans était capable de communiquer par écrit alors qu’il faisait des “progrès constants” il y a quelques jours à peine. Il a d’abord demandé qui avait gagné le jeu, et les médecins ont répondu qu’il avait “gagné au jeu de la vie”. Dr Timothy PrittsMD partagé via les Buffalo Bills sur Instagram le 5 janvier.

Dr William Knight IV, MD a également félicité le personnel médical de Bills pour son intervention rapide. “Nous ne pouvons pas en dire assez sur les actions rapides du personnel de formation de Bills et des médecins qui étaient sur le terrain”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas seulement que les lumières sont allumées. Nous savons que Damar est [responding]», a-t-il également déclaré, notant que le joueur « bougeait ses mains et ses pieds ».

