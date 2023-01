Damar Hamlin: “S’il vous plaît, gardez-le dans vos prières”, déclare sa famille après l’effondrement d’un joueur de la NFL sur le terrain | Nouvelles américaines

La famille du footballeur américain Damar Hamlin, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de la NFL, a demandé à ses supporters de le garder dans leurs prières.

Dans un communiqué, sa famille a exprimé sa “sincère gratitude pour l’amour et le soutien” qui lui ont été témoignés pendant “cette période difficile” et a remercié les premiers intervenants et le personnel hospitalier.

Ils ont ajouté: “Nous sommes profondément émus par les prières, les paroles aimables et les dons des fans à travers le pays.”

La sécurité des Buffalo Bills effondré sur le terrain et a reçu une RCR pendant environ 10 minutes après être entré en collision avec le receveur des Bengals de Cincinnati Tee Higgins lundi soir.

Hamlin avait réussi à se relever et avait semblé ajuster son casque, mais avait ensuite chuté en arrière et restait immobile.

Le joueur de 24 ans a vu son rythme cardiaque “restauré” sur le terrain par le personnel médical.

Son maillot de football a été coupé et il aurait reçu de l’oxygène.

Hamlin a été emmené au centre médical de l’Université de Cincinnati pour des tests et des traitements supplémentaires, ont déclaré les Bills sur leur compte Twitter officiel.

“Il est actuellement sous sédation et répertorié dans un état critique”, a déclaré le club.

Sa famille a ajouté: “Nous souhaitons également remercier les premiers intervenants et les professionnels de la santé dévoués du centre médical de l’Université de Cincinnati qui ont fourni des soins exceptionnels à Damar.

“Nous nous sentons tellement chanceux de faire partie de l’organisation des Buffalo Bills et d’avoir leur soutien. Nous tenons également à remercier l’entraîneur (Zac) Taylor et les Bengals pour tout ce qu’ils ont fait.

“Votre générosité et votre compassion signifient le monde pour nous. Veuillez garder Damar dans vos prières. Nous publierons des mises à jour dès que nous les aurons.”

L’incident a entraîné une augmentation des dons pour une campagne caritative mise en place par Hamlin il y a deux ans pour acheter des jouets pour les enfants dans le besoin.

Les joueurs et le personnel des Bills ont prié ensemble sur le terrain alors qu’une ambulance transportait Hamlin à l’hôpital.

Ses coéquipiers ont été ovationnés par les fans et le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a annoncé que le match avait été reporté après l’incident.