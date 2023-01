Damar Hamlin s’exprime publiquement pour la première fois depuis son arrêt cardiaque

Billets de Buffalo Damar Hamlin a publié samedi une vidéo de près de six minutes, partageant sa gratitude pour l’effusion de soutien qu’il a reçu depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque sur le terrain au cours de la semaine 17 de la saison régulière 2022-23 de la NFL.

C’était la première fois que Hamlin s’exprimait publiquement depuis qu’il avait dû être réanimé sur le terrain le 2 janvier. La vidéo est également intervenue six jours après le retour du joueur de 24 ans au stade Highmark en tant que spectateur de la défaite de Buffalo lors de la ronde de division contre Cincinnati .

Intitulée “Merci : Un message de Damar Hamlin”, la vidéo s’est ouverte avec Hamlin entrant en vue, plaçant une veste et prenant place dans une pièce faiblement éclairée avec le mot “Bills” bien en évidence derrière lui. Hamlin, qui aurait toujours besoin d’oxygène et fait surveiller son cœur régulièrement, n’a montré aucune séquelle de la blessure tout en portant un t-shirt blanc avec le nom de sa fondation caritative, Chasing Millions, imprimé sur le devant et avec une chaîne en or avec les initiales “DM” accrochées autour de son cou.

“Maintenant que mes frères ont clôturé une solide saison gagnante, alors que je continue à faire tellement de progrès dans la récupération, je pense que c’est enfin le bon moment pour partager quelques petites choses”, a commencé Hamlin. “Je pense qu’il était important pour moi d’attendre et de parler publiquement au bon moment, car c’était juste beaucoup à traiter en moi-même – mentalement, physiquement, même spirituellement. [has] juste été beaucoup à traiter, mais je ne peux pas vous dire à quel point j’apprécie tout l’amour, tout le soutien et tout ce qui [has] vient de venir sur mon chemin.

“Ce qui m’est arrivé lors du Monday Night Football, je pense que c’est un exemple direct de Dieu m’utilisant comme un véhicule pour partager ma passion et mon amour directement de mon cœur avec le monde entier, et maintenant je suis capable de le rendre à les enfants et les communautés du monde entier qui en ont le plus besoin, et cela a toujours été mon rêve”, a poursuivi Hamlin. “Cela a toujours été ce que j’ai défendu et ce que je continuerai de défendre.”

Hamlin a ensuite remercié le personnel d’entraînement, sportif et médical des Bills pour avoir agi “rapidement et habilement pour sauver” sa vie, ainsi que le centre médical de l’Université de Cincinnati et le centre médical général de Buffalo – où il a partagé son rétablissement.

“[Thank you] à ma mère et mon père, qui sont littéralement mes ancres et mon tout, qui ne m’ont jamais quitté tout le temps. À ma petite fille, qui est ma raison pour laquelle je m’efforce d’être au meilleur de moi-même chaque jour, ainsi qu’à ma famille et à mes amis qui m’ont soutenu de nombreuses façons pendant cette période. … À Bills Mafia, je veux juste vous remercier beaucoup pour le véritable amour et le soutien. … Je ne ressentais rien de moins que l’amour, et cela m’a vraiment aidé à rester encouragé à traverser les moments les plus difficiles et les moments les plus difficiles. Je ne peux vraiment pas vous remercier assez.

“À toute l’organisation Bills et à mes frères qui se sont donné pour priorité de m’élever spirituellement, mentalement et de toutes les manières possibles”, a poursuivi Hamlin. “Je suis fier de faire partie de cette équipe. … À la ville de Cincinnati, aux Bengals et à toute la NFL – juste pour avoir mis de côté l’allégeance de l’équipe pour enraciner la vie d’un enfant et juste l’humanité des joueurs. … Je suis profondément reconnaissant. … À tous les enfants qui m’ont envoyé des lettres et des cadeaux réconfortants, vous signifiez le monde pour moi. Vous avez fait ma journée tous les jours. … Merci à tous ceux qui ont fait un don de quelque manière que ce soit à la Fondation Chasing M. Mon esprit est littéralement époustouflé par tout le soutien. Je n’ai même pas les mots pour exprimer ma gratitude pour le montant du soutien qui a été apporté.

Les fans de Bills et les fans de sport à travers le pays ont fait don de plus de 9 millions de dollars à son association caritative au cours des quatre dernières semaines.

“Bien que je sois si reconnaissant envers tout le monde, je sais qu’il ne suffit pas d’être reconnaissant”, a conclu Hamlin. “Ce n’est que le début de l’impact que je voulais avoir sur le monde, et avec la direction de Dieu, je continuerai à faire des choses merveilleuses et grandes. Je ne pourrais pas le faire sans ce soutien et cet amour, et je J’ai hâte de continuer à vous emmener dans ce voyage avec moi.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

