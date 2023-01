Damar Hamlin s’exprime pour la première fois depuis son arrêt cardiaque

Le baller a poursuivi en disant qu’il était reconnaissant que son urgence médicale lui ait fourni de manière inattendue l’occasion de faire une différence dans le monde.

“Ce qui m’est arrivé le Football du lundi soir, je pense, est un exemple direct de Dieu m’utilisant comme un véhicule pour partager ma passion et mon amour directement de mon cœur avec le monde entier », a-t-il expliqué dans la vidéo. « Et je suis capable de le rendre aux enfants et aux communautés du monde entier qui en ont le plus besoin, et cela a toujours été mon rêve. Cela a toujours été ce que j’ai défendu et ce que je continuerai de défendre.