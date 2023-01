Damar Hamlin s’est effondré lors d’un match de la NFL. Qu’est-il arrivé?

Lorsque le cœur de Damar Hamlin a cessé de battre lors d’un match de la Ligue nationale de football entre les Bengals de Cincinnati et les Bills de Buffalo lundi soir, la foule s’est tue.

Hamlin, une sécurité des Bills, avait reçu un coup à la poitrine de l’épaule d’un receveur des Bengals dans ce qui semblait être un jeu de routine. Ensuite, il se leva, fit quelques pas, puis tomba sur le dos, où il resta immobile.

Selon les rapports de la scène, le personnel administrait la réanimation cardiorespiratoire (RCP) sur le terrain, et un défibrillateur externe automatique (un DEA) était à ses côtés. Les représentants de Bills ont confirmé que son cœur s’était arrêté – mais avait ensuite redémarré – sur le terrain.

Après plusieurs minutes, une ambulance est arrivée sur le terrain et a transporté Hamlin à l’hôpital de l’Université de Cincinnati, où il était dans un état critique. dès mardi après-midi.

Les blessures sur le terrain de football sont plus fréquentes que dans tout autre sport professionnel populaire : plus de trois fois plus de blessures se produisent pendant les matchs de la NFL que pendant les matchs professionnels de basket-ball, de baseball, de hockey et de football combinés.

Mais quand on pense aux blessures liées au football, on pense généralement aux commotions cérébrales et aux problèmes musculo-squelettiques. Les blessures cardiaques, pas tellement.

On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Hamlin lors du match de lundi soir. Cependant, il est possible que le cœur s’arrête de battre après un coup dur et ciblé à la poitrine – un événement appelé commotio cordis en termes médicaux, du latin pour « agitation du cœur ». Et bien qu’il s’agisse d’une blessure sportive bien décrite, ce n’est pas quelque chose que la plupart des téléspectateurs de la NFL connaissent.

C’est parce que commotio cordis est incroyablement rare, a déclaré Mark Link, cardiologue au Southwestern Medical Center de l’Université du Texas. Ces types de blessures causent généralement entre 15 et 20 décès chaque année.

Et ils sont particulièrement rares chez les adultes, a déclaré Link. “En règle générale, l’âge moyen est d’environ 15 ans, donc Damar était un peu vieux pour cela”, a-t-il déclaré.

Bien que la situation continue d’évoluer, il est utile de comprendre en quoi consiste cette condition inhabituelle, qui est le plus souvent à risque et comment les athlètes, en particulier les jeunes athlètes, peuvent se protéger.

Commotion cordis est une perturbation des contractions cardiaques – et elle est mortelle si elle n’est pas traitée immédiatement

Lorsque le cœur d’une personne s’arrête de battre après une blessure à la poitrine, c’est généralement parce que le coup était dur, ciblé et suffisamment localisé pour faire tomber le cœur de son rythme habituel. La cavité inférieure du cœur, dont les contractions rythmiques dirigent normalement la circulation sanguine du corps, tremble simplement de manière désorganisée.

Cela laisse la personne blessée sans tension artérielle – et sans circulation de sang riche en oxygène vers le cerveau et le reste des organes du corps. Si la circulation n’est pas rétablie en quelques minutes à l’aide de la RCR et d’un DEA, cette privation d’oxygène entraîne inévitablement la mort. Le mouvement de percussion de la RCR fait circuler le sang vers le cerveau et les organes pendant que le cœur faiblit, et le DEA ramène le cœur à un rythme normal.

L’impact ne blesse pas nécessairement – c’est-à-dire des ecchymoses ou d’autres dommages – le muscle cardiaque lui-même. Cela signifie qu’en cas de commotio cordis, le cœur devrait pouvoir reprendre sa fonction normalement une fois son rythme rétabli. Cependant, si le muscle cardiaque a subi des dommages – comme cela pourrait être le cas d’un coup à la poitrine lors d’un accident de voiture, par exemple – le résultat peut être plus compliqué, nécessitant plus d’intervention médicale et de temps de récupération après l’événement.

La réponse médicale rapide que Hamlin a reçue sur le terrain a probablement optimisé ses chances de guérison complète. “La réanimation est possible si vous êtes rapide avec la RCR et avec un DEA – et ces deux choses semblaient être le cas” pour Hamlin, a déclaré Link.

“C’est un apprentissage crucial à partir de ce point”, a-t-il déclaré. “Tout le monde devrait être préparé à ce que quelque chose comme ça se produise lors d’événements sportifs.” Cela signifie avoir un DEA à proximité, ainsi que des personnes formées pour effectuer la RCR (et en reconnaître la nécessité).

La condition est rare car elle nécessite beaucoup de facteurs pour s’aligner juste pour

Les athlètes reçoivent beaucoup de coups à la poitrine – alors pourquoi ne voyons-nous pas plus de ces blessures ?

Plusieurs éléments spécifiques doivent s’aligner simultanément pour qu’un coup dur sur la poitrine entraîne un arrêt cardiaque.

Les rythmes cardiaques ne sont vulnérables aux perturbations par la force que pendant une petite fenêtre de temps – pendant seulement 1 à 2% du cycle de pompage du cœur, a déclaré Link.

De plus, l’impact doit avoir lieu à un endroit très spécifique – juste au-dessus du cœur. La force de l’impact doit être importante et l’objet qui produit l’impact doit être suffisamment petit pour concentrer beaucoup de force dans une très petite zone, comme une balle de baseball ou de crosse. (Bien que la plus grande taille des ballons de football et de soccer les rende théoriquement moins susceptibles de causer commotio cordis parce qu’ils distribuent la force plus largement, plusieurs rapports récents ont décrit la condition suivant l’impact thoracique d’un ballon de football.)

La condition est plus fréquente chez les jeunes athlètes car leurs parois thoraciques sont généralement plus minces que celles des adultes, ce qui signifie que leur cœur est moins protégé de la force de tout impact. C’est pourquoi – bien que la plupart des cas signalés chaque année concernent de jeunes joueurs de baseball – Link n’a jamais entendu parler d’un cas se produisant dans le baseball professionnel, encore moins dans le basket-ball ou le football professionnel.

La prévention est possible… mais il est peu probable qu’elle devienne la norme dans le football professionnel

Encore une fois, il est rare qu’un athlète adulte ait son cœur arrêté par un impact.

Commotion cordis est également rare dans les sports pour les jeunes – mais quand cela se produit, les conséquences sont énormes. Elle est associée à des taux de mortalité si élevés que la protection thoracique devient désormais la norme dans toute une gamme de sports pour les jeunes et les jeunes adultes.

Le National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment a approuvé les protecteurs de poitrine qui sont désormais mandatés par la National Collegiate Athletic Association pour les gardiens de but de crosse et par l’organisation qui régit le baseball des lycées américains pour les receveurs. Et bien que d’autres sports ou postes ne rendent pas obligatoire cet équipement, les joueurs concernés peuvent certainement l’utiliser.

Il est peu probable que ces articles deviennent obligatoires pour les athlètes professionnels, car le risque de l’événement est beaucoup plus faible que chez les jeunes, a déclaré Link. “Imposer une protection de la poitrine pour eux n’a pas autant de sens car ils sont tellement moins sensibles”, a-t-il déclaré.

Bien que ce qui est arrivé à Hamlin ait été choquant, Link a déclaré qu’il était important de voir l’événement dans son contexte. Les athlètes sont plus susceptibles de mourir d’un accident de la route en se rendant sur le terrain que d’être frappés à la poitrine pendant un match.

“Les sports sont formidables pour les enfants et ils devraient continuer à y jouer – et porter leur ceinture de sécurité avant de s’entraîner”, a-t-il déclaré.