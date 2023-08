Damar Hamlin s’apprête à franchir la prochaine étape dans la candidature de retour dans le match de pré-saison des Bills

Damar Hamlin a franchi une autre étape majeure dans son retour au football.

La sécurité des Bills devait jouer lors du match d’ouverture de la pré-saison de Buffalo contre les Colts d’Indianapolis samedi. Le match marquera la première apparition de Hamlin dans un cadre compétitif depuis son arrêt cardiaque et sa nécessité d’être réanimé sur le terrain lors d’un match à Cincinnati le 2 janvier.

Le retour de Hamlin a été brièvement suspendu en raison d’un orage qui a traversé la région environ 75 minutes avant le coup d’envoi. Les joueurs sont retournés sur le terrain pour effectuer leur échauffement d’avant-match après environ une demi-heure de retard.

Hamlin était entièrement vêtu d’un uniforme et de coussinets, et portait son casque lorsqu’il prenait le terrain avec ses collègues arrières défensifs.

Plus tôt, la NFL a publié une brève vidéo de l’arrivée de Hamlin au stade sur son compte de réseau social avec le message disant: « Bienvenue, @HamlinIsland. » Dans la vidéo, Hamlin fait clignoter son signe de cœur familier et sort trois doigts pour signifier son numéro de maillot alors qu’il entrait dans le tunnel.

Ce qui semblait insondable dans ces premiers instants effrayants, et le séjour de neuf jours dans deux hôpitaux qui a suivi, s’est approché de la réalité pour Hamlin, 25 ans, qui a annoncé en avril qu’il prévoyait de reprendre sa carrière de joueur après avoir été médicalement autorisé à retour.

Depuis lors, les Bills ont facilité le retour de Hamlin sur le terrain, en commençant par sa participation à des exercices individuels en mai, suivis d’exercices en équipe une semaine plus tard. Il y a deux semaines, la sécurité de troisième année a franchi une autre étape importante en subissant son premier coup sûr lors du premier entraînement complet du camp d’entraînement des Bills.

« J’ai fait le choix de jouer. Mais je traite mille émotions. Je n’ai pas peur de dire que cela me traverse l’esprit d’avoir un peu peur ici et là », a déclaré Hamlin à l’époque. « Ma foi est plus forte que n’importe quelle peur. C’est ce que je veux prêcher ici. Et c’est le message que je veux transmettre au monde que tant que votre foi est plus forte que votre peur, vous pouvez traverser n’importe quoi. »

Hamlin a déclaré qu’il était trop tôt pour anticiper la pré-saison car il voulait rester dans l’instant.

Il aura sa chance samedi, avec l’entraîneur Sean McDermott disant à l’AP que Hamlin devrait jouer.

Et Hamlin aura un soutien d’enracinement sur la ligne de touche opposée.

Le receveur Isaiah McKenzie, qui a signé avec les Colts cette intersaison après avoir passé les quatre années précédentes à Buffalo, a déjà pris des dispositions pour échanger des chandails avec Hamlin après le match.

Après deux autres matchs de pré-saison, le prochain obstacle de Hamlin surviendra le 29 août, lorsque les Bills effectueront leurs dernières coupes pour établir leur alignement de saison régulière.

Hamlin n’a montré aucun signe de revers ou d’hésitation pendant le camp d’entraînement en cherchant à récupérer l’une des places de réserve derrière les partants de retour Micah Hyde et Jordan Poyer.