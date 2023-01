Damar Hamlin revient au Highmark Stadium pour le match éliminatoire Bills-Bengals

À peine 20 jours après avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors du match Bills-Bengals Week 17 à Cincinnati, Damar Hamlin est retourné au Highmark Stadium dimanche, rendant visite à ses coéquipiers des Bills dans les vestiaires avant leur match de division avec Cincy.

Hamlin a effectué des visites régulières au centre d’entraînement des Bills à Orchard Park, mais a applaudi de chez lui lors de la victoire de l’équipe sur les Dolphins la semaine dernière.

Bien que Hamlin ait fait un rétablissement remarquable – il a dû être réanimé sur le terrain à Cincinnati et a passé plusieurs jours hospitalisé dans un état critique avant de finalement retourner à Buffalo – son représentant marketing a récemment averti que Hamlin faisait encore face à un long processus de récupération devant lui.

“Damar a toujours besoin d’oxygène et son cœur est surveillé régulièrement pour s’assurer qu’il n’y a pas de revers ou d’effets secondaires”, a déclaré Jordon Rooney à l’Associated Press. “Bien qu’il puisse visiter les installations de l’équipe, Damar n’est pas en mesure de voyager souvent et a besoin de repos supplémentaire pour aider son corps à guérir.”

Lorsqu’il a révélé que Hamlin rendait régulièrement visite à ses coéquipiers au centre d’entraînement des Bills, l’entraîneur-chef Sean McDermott a également précisé que Hamlin prenait les choses “un petit pas à la fois” et ne participait pas aux réunions d’équipe.

Pendant ce temps, Hamlin continue de recevoir une vague de soutien de l’intérieur et de l’extérieur du monde du sport. Hamlin a été vu en train de poser devant une peinture murale de lui qui a été peinte dans un quartier de Buffalo dans les jours qui ont suivi sa blessure, et a également récemment parlé au gouverneur de New York, Kathy Hochul.

La famille de Hamlin est également retournée au Highmark Stadium, vêtue de son maillot n ° 3 qui est devenu un symbole de soutien pour lui alors qu’il se rétablissait. Le receveur des Bengals Tee Higgins, qui est entré en collision avec Hamlin peu de temps avant l’effondrement de ce dernier, a également exprimé l’espoir qu’il pourrait parler à Hamlin avant le match de dimanche.

