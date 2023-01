Damar Hamlin retourne à Bills Team Facility après un arrêt cardiaque

Avec des fans de la NFL du monde entier derrière lui, Damar Hamlin est officiellement sur la voie de la guérison.

Moins de deux semaines après son arrêt cardiaque mettant sa vie en danger le Football du lundi soir, la sécurité des Buffalo Bills a été repérée dans les installations de l’équipe.

Hamlin a rendu visite à ses coéquipiers à Orchard Park, New York, samedi, comme le montre l’histoire Instagram de la sécurité Matt Milano. Il semblait être de bonne humeur pendant le clip, souriant et serrant la main d’un coéquipier.

Les Presse associée a ensuite confirmé que la visite de Hamlin avait eu lieu samedi, juste un jour avant que les Bills ne doivent affronter les Dolphins de Miami lors de la ronde des éliminatoires de la NFL. Damar était autorisé à rentrer chez lui mercredi après avoir subi les derniers tests au Buffalo General Medical Center.

Les fans ne pourraient pas être plus heureux de voir le joueur de 24 ans poursuivre ce que les médecins ont qualifié de “récupération remarquable” depuis que son cœur s’est arrêté après avoir été frappé à la poitrine par le receveur des Bengals Tee Higgins au premier quart d’un match annulé depuis. match à Cincinnati le 2 janvier.

Hamlin a passé ses deux premiers jours au centre médical de l’Université de Cincinnati sous sédation et respirant à travers un ventilateur. Après avoir été réveillé, Hamlin n’a montré aucun signe de dommage neurologique et dans les quatre jours suivant son arrivée, il respirait par lui-même, marchait et parlait.

Il a interagi pour la première fois avec ses coéquipiers le 6 janvier, lorsque Hamlin est apparu par vidéoconférence depuis sa chambre d’hôpital. Il a fléchi ses muscles et leur a parlé en disant: “Je vous aime les garçons.”

Dans les jours qui ont suivi son effondrement, 8,6 millions de dollars de dons GoFundMe ont été versés à la collecte de fonds de la collecte de jouets de Hamlin, qui sera utilisée pour soutenir les jeunes par le biais de l’éducation et du sport.