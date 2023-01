Damar Hamlin retourne à Bills et rend visite à ses coéquipiers

Damar Hamlin a rendu visite à ses coéquipiers à l’établissement Bills samedi pour la première fois depuis sa sortie d’un hôpital de Buffalo, et environ deux semaines après que la sécurité a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimée sur le terrain lors d’un match à Cincinnati.

Le secondeur des Bills Matt Milano a posté une photo sur son compte Instagram d’un Hamlin souriant serrant la main d’un coéquipier.

Une personne ayant une connaissance directe du calendrier de Hamlin a confirmé à l’Associated Press la visite du joueur. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car Hamlin a gardé son emploi du temps et sa récupération privés.

Hamlin a été autorisé à rentrer chez lui mercredi après avoir subi les derniers tests au Buffalo General Medical Center. Son voyage pour rencontrer ses coéquipiers intervient un jour avant que les Bills (13-3) n’accueillent leur rival de division Miami Dolphins (9-8) dans un match éliminatoire avec joker, augmentant la possibilité qu’il soit en assez bonne santé pour assister au match.

Hamlin, 24 ans, poursuit ce que les médecins ont qualifié de “récupération remarquable” depuis que son cœur s’est arrêté après avoir été frappé à la poitrine par le receveur des Bengals Tee Higgins au premier quart d’un match annulé depuis à Cincinnati le 28 janvier. 2.

Hamlin a passé ses deux premiers jours au centre médical de l’Université de Cincinnati sous sédation et respirant à travers un ventilateur. Après avoir été réveillé, Hamlin n’a montré aucun signe de dommage neurologique et dans les quatre jours suivant son arrivée, il respirait par lui-même, marchait et parlait.

Il a interagi pour la première fois avec ses coéquipiers le 6 janvier, lorsque Hamlin est apparu par vidéoconférence depuis sa chambre d’hôpital. Il a échangé des messages manuels, a fléchi ses muscles et leur a parlé en disant: “Je vous aime les garçons.”

Hamlin a tweeté en direct en regardant la victoire de clôture de la saison des Bills 35-23 contre la Nouvelle-Angleterre dimanche, et un jour plus tard, il a été libéré de l’hôpital de Cincinnati et transféré à Buffalo. Il poursuit maintenant sa réhabilitation avec les Bills.

Qui facture la sécurité Damar Hamlin est au-delà du terrain de football Emmanuel Acho, Joy Taylor, LeSean McCoy et David Helman partagent qui la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin est pour eux au-delà du terrain de football.

Au fur et à mesure que le rétablissement de Hamlin progressait, les Bills et les messages de la NFL sont passés de “Prayers for Damar 3” à “Love for Damar 3” le week-end dernier, lorsque toute la ligue a honoré Hamlin, qui porte le numéro 3.

Le rétablissement de Hamlin a remonté les Bills, qui ont été stupéfaits et les larmes aux yeux en regardant le personnel médical faire revivre leur coéquipier.

Mercredi, les Bills étaient prudents quant au moment où ils auraient la chance de rencontrer Hamlin en personne, affirmant que cela dépendait du fait que le joueur retrouve ses forces.

“Je m’assure juste qu’il y va lentement et essaie évidemment de redevenir lui-même”, a déclaré le quart-arrière Josh Allen. “Donc, nous prendrons tout le temps dont nous avons besoin. Mais j’espère qu’il sait que les gars sont prêts à le voir.”

Dans les jours qui ont suivi son effondrement, 8,6 millions de dollars de dons GoFundMe ont été versés à la collecte de fonds de la collecte de jouets de Hamlin, qui sera utilisée pour soutenir les jeunes par le biais de l’éducation et du sport.

Hamlin, qui est de la banlieue de Pittsburgh de McKee’s Rock, utilisera également le produit de la vente de nouveaux t-shirts, arborant “Did We Win?” avec ses mains en forme de cœur, pour collecter des fonds pour le centre de traumatologie de Cincinnati qui l’a initialement soigné.

Reportage de l’Associated Press.

