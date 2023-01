Damar Hamlin reçoit toujours de l’oxygène après sa sortie de l’hôpital – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jeffrey T Barnes/AP/Shutterstock

“Malgré la sortie de l’hôpital, Damar [Hamlin] a encore une longue convalescence », Jamar Rooney, l’ami de longue date et partenaire commercial de Damar a déclaré à ESPN. Damar, 24 ans, a été libéré de l’hôpital le 11 janvier, neuf jours après que la sécurité des Buffalo Bills ait subi un arrêt cardiaque lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati. Bien que Damar soit chez lui, il n’est pas encore tiré d’affaire. “[He] a toujours besoin d’oxygène et son cœur est surveillé régulièrement », a déclaré Rooney.

Plus d’actualités connexes :

“Il a rendu visite à l’équipe à quelques reprises, mais il est toujours essoufflé très facilement”, a déclaré Rooney, qui a ajouté que son ami garde toujours le moral. Il est optimiste et positif et prêt à continuer à surmonter cela.

La déclaration de Rooney intervient un jour après l’entraîneur des Bills Sean McDermott a déclaré que Damar avait été à l’installation de l’équipe “presque tous les jours” alors que les Bills poursuivaient leur course dans les éliminatoires de la NFL 2023. “C’est limité, juste dans l’ensemble”, a déclaré l’entraîneur McDermott à propos de ce que Damar a fait dans l’établissement. Hamlin n’a pas participé aux réunions d’équipe, mais « replonge son orteil » tout en se concentrant sur son rétablissement. “[He] arrive et vient vraiment de commencer vraiment aujourd’hui ou hier et essaie juste de revenir à un peu de routine et de se réacclimater et de faire un pas, un petit pas à la fois ici.

Damar est sorti du Buffalo General Medical Center / Gates Vascular Institute le 11 janvier. Le personnel médical a déclaré avoir effectué “une évaluation médicale complète ainsi qu’une série de tests cardiaques, neurologiques et vasculaires” sur les joueurs de la NFL. «Nous sommes convaincus que Damar peut être libéré en toute sécurité pour poursuivre sa rééducation à la maison et avec les Bills», a déclaré le Dr Jamie Nadler, médecin de soins intensifs et directeur de la qualité chez Kaleida Health, qui dirige Buffalo General, par ESPN.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





L’équipe médicale de Buffalo a été chargée “d’identifier toutes les causes possibles de l’événement, de traiter potentiellement toute pathologie qui pourrait être trouvée, ainsi que de planifier son rétablissement, sa sortie et sa rééducation”.

Damar s’est effondré sur le terrain pendant le match après ce qui semblait être un coup de routine. Le personnel médical sur le terrain s’est précipité à son aide, pratiquant la RCR jusqu’à ce qu’il puisse être emmené dans un hôpital local. “Son cœur s’était éteint, alors ils ont dû le réanimer deux fois”, a déclaré l’oncle de Damar le 3 janvier. “Ils l’ont réanimé sur le terrain avant de l’amener à l’hôpital, puis ils l’ont réanimé une deuxième fois quand ils l’emmener à l’hôpital. »

Lien connexe Lié: Damar Hamlin: 5 choses sur le joueur de la NFL, 24 ans, sorti de l’hôpital après un arrêt cardiaque

Lorsque Damar a repris connaissance, il a communiqué par écrit avec ses médecins. Il a demandé qui avait gagné le match. « Oui, vous avez gagné. Vous avez gagné au jeu de la vie », ont déclaré les médecins. Depuis lors, les projets de loi ont adopté cette question – “Avons-nous gagné?” – comme slogan sur de nouvelles marchandises. Tous les profits des chemises iront aux premiers intervenants et au centre de traumatologie de l’Université de Cincinnati, l’établissement qui a sauvé la vie de Damar.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.