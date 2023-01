Damar Hamlin : Qu’est-ce qu’un arrêt cardiaque ?

Les maladies cardiaques sont l’une des principales causes de décès dans le monde et la principale cause de décès aux États-Unis. Il a tué environ 17,9 millions de personnes en 2019, soit 32 % de tous les décès dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Mais toutes les maladies cardiaques ne sont pas identiques. Il peut affecter les vaisseaux sanguins du cœur ou du cerveau, les muscles et les valves cardiaques et d’autres parties du corps. Les maladies cardiovasculaires peuvent nécessiter un traitement à long terme, ou elles peuvent survenir soudainement et sérieusement.

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, 24 ans, a subi un arrêt cardiaque et s’est effondrée sur le terrain au cours du premier quart du match de lundi soir entre les Bills et les Bengals de Cincinnati, a déclaré son équipe. On ne sait pas ce qui a causé son arrêt cardiaque.

QU’EST-CE QUE L’ARRÊT CARDIAQUE ?

L’arrêt cardiaque résulte de perturbations électriques qui font que le cœur s’arrête soudainement de battre correctement.

En cas d’arrêt cardiaque, la mort peut survenir rapidement si des mesures ne sont pas prises immédiatement. “L’arrêt cardiaque peut être inversé si la RCR est effectuée et qu’un défibrillateur choque le cœur et rétablit un rythme cardiaque normal en quelques minutes”, selon l’American Heart Association.

Plus de 350 000 arrêts cardiaques surviennent chaque année en dehors d’un hôpital aux États-Unis, a déclaré l’AHA.

Une perte soudaine et inattendue de la fonction cardiaque entraîne également une perte soudaine de respiration et de conscience.

L’arrêt cardiaque n’est pas la même chose qu’une crise cardiaque, bien que presque toutes les maladies cardiaques connues, y compris les crises cardiaques, puissent provoquer un arrêt cardiaque.

Une autre urgence pouvant entraîner un arrêt cardiaque, la commotio cordis, est une perturbation du rythme cardiaque après un coup dans la zone située directement au-dessus du cœur à un moment clé d’un cycle de battements cardiaques.

C’est rare, mais cela survient surtout chez les garçons et les jeunes hommes pendant les sports. L’American Heart Association affirme que c’est la principale cause de décès chez les jeunes de baseball aux États-Unis, généralement deux à trois par an. Les défibrillateurs externes automatisés ont contribué à augmenter le taux de survie.

QU’EST-CE QU’UNE CRISE CARDIAQUE ?

Contrairement à un arrêt cardiaque, une crise cardiaque est un problème de circulation. Lorsque la circulation est bloquée ou coupée d’une manière ou d’une autre et que le sang n’est plus fourni au muscle cardiaque, cela peut endommager ce muscle – c’est communément décrit comme une crise cardiaque; les médecins peuvent l’appeler “infarctus du myocarde”.

Les blocages provoquant des crises cardiaques sont principalement causés par une accumulation de plaque dans les artères. La plaque se forme lorsque le cholestérol se combine avec les graisses, le calcium et d’autres substances dans le sang.

Combinés, ces éléments durcissent en plaque, qui peut alors se rompre, provoquant la formation d’un caillot sanguin. Les gros caillots peuvent bloquer complètement la circulation du sang dans une artère.

“Les personnes à risque de crise cardiaque sont des personnes qui ont des antécédents familiaux de crise cardiaque, d’hypercholestérolémie, d’hypertension artérielle, de diabète, de manque d’exercice, de tabagisme – les principaux facteurs de risque dont nous discutons toujours”, a déclaré le Dr Nieca. Goldberg, directeur médical d’Atria New York et professeur agrégé clinique de médecine à la NYU Grossman School of Medicine, a précédemment déclaré à CNN.

Une autre cause moins fréquente de crise cardiaque est un spasme causé par le tabac ou éventuellement des drogues illicites, comme la cocaïne, qui désactive le muscle cardiaque, selon l’American Heart Association. Une déchirure de l’artère, bien que rare, peut également entraîner une crise cardiaque.

Les crises cardiaques peuvent être mortelles, mais elles n’entraînent pas automatiquement la mort. Une aide médicale d’urgence immédiate peut souvent prévenir une issue grave.

“Si vous pensez que quelqu’un fait une crise cardiaque, appelez le 911. N’attendez pas”, a déclaré Goldberg, expliquant que la raison pour laquelle il est important de prendre une ambulance à l’hôpital au lieu de faire un tour avec un membre de la famille ou un ami. Une ambulance est équipée pour offrir des soins sur le chemin de l’hôpital.

Les signes avant-coureurs courants d’une crise cardiaque sont une gêne ou une douleur dans la poitrine; inconfort dans d’autres zones du haut du corps, y compris douleur dans un ou les deux bras, le dos, le cou, la mâchoire ou l’estomac ; et essoufflement. D’autres signes possibles incluent des sueurs froides, des nausées ou des étourdissements.

Dans l’ensemble, les crises cardiaques sont plus fréquentes que les arrêts cardiaques aux États-Unis.

QU’EST-CE QUE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ?

L’insuffisance cardiaque est une condition qui survient lorsque le cœur, essentiellement une pompe, ne peut pas efficacement expulser le sang à travers les artères et le système circulatoire vers les autres organes et tissus du corps.

L’insuffisance cardiaque congestive, une aggravation de cet état général, signifie que le flux sanguin du cœur à travers les artères a ralenti tandis que le sang retournant au cœur par les veines a commencé à reculer et, combinés, ils provoquent une congestion – un embouteillage sanguin – dans les tissus du corps.

Le résultat est un œdème ou un gonflement, généralement dans les jambes et les chevilles, bien que l’œdème puisse survenir n’importe où dans le corps. L’insuffisance cardiaque altère également la capacité des reins à éliminer l’eau et le sodium, provoquant encore plus de gonflement. Lorsqu’un œdème pulmonaire survient, le liquide s’accumule dans les poumons et gêne la respiration.

Les affections pouvant entraîner une insuffisance cardiaque comprennent l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité et les maladies coronariennes : lorsque la plaque s’accumule dans les parois des artères, provoquant leur rétrécissement et augmentant la difficulté de pomper le sang.

L’insuffisance cardiaque est une condition médicale qui doit être traitée pour prévenir une crise cardiaque potentiellement mortelle, mais elle n’est pas aussi immédiatement mortelle qu’une crise cardiaque ou un arrêt cardiaque.