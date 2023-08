Damar Hamlin: Pratiques de sécurité des Buffalo Bills dans les coussinets pour la première fois depuis leur arrêt cardiaque | Nouvelles de la NFL

La sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin est en camp d’entraînement avant la nouvelle saison de la NFL

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a porté des coussinets à l’entraînement lundi pour la première fois depuis son arrêt cardiaque en janvier.

Ce pas en avant n’a pas été perdu pour le joueur de 25 ans.

« C’est incroyable », a déclaré Hamlin. « C’était une montagne russe d’émotions. J’étais un peu partout, juste un peu de retour pour la première fois. »

Les Bills ont porté des coussinets pour la première fois lors du camp d’entraînement lundi, l’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, ayant déclaré aux journalistes la semaine dernière que Hamlin serait « à fond » pendant le camp.

« Un super gros obstacle comme vous pouvez l’imaginer. J’ai pratiquement perdu la vie en jouant à ce sport », a déclaré Hamlin. « Alors pour revenir et tout recommencer, [the emotions are] partout

« Je suis enraciné dans ma foi et je suis enraciné dans l’amour que je reçois de ma famille, de mes coéquipiers et de l’amour du monde entier – cela me permet de continuer.

« J’ai des objectifs que je veux toujours atteindre dans ce jeu. Le football vous en apprend tellement sur vous-même. Il vous en apprend tellement sur la vie. Vous en apprenez tellement sur vous-même à travers le jeu. Quel plus grand défi ? C’est un défi, alors je Je l’embrasse. »

C’est contre les Bengals à Cincinnati le 2 janvier que Hamlin a fait un arrêt cardiaque sur le terrain, où les entraîneurs et le personnel médical lui ont sauvé la vie.

Il a été emmené au centre médical de l’Université de Cincinnati, placé sous ventilateur dans l’unité de soins intensifs et y est resté une semaine avant d’être renvoyé pour poursuivre sa convalescence à Buffalo.