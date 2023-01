Damar Hamlin: Phoebe Schecter réagit à l’arrêt cardiaque du joueur des Buffalo Bills et donne un aperçu de la force de l’équipe dans l’adversité | Nouvelles de la NFL

Damar Hamlin est toujours hospitalisé après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un match lundi soir, mais montre des “progrès remarquables” dans son rétablissement

Sky Sports’ Phoebe Schecter, qui a été stagiaire dans l’équipe d’entraîneurs des Buffalo Bills de 2018 à 2019, donne un aperçu de quelques jours très difficiles pour l’équipe et le monde de la NFL à la suite de l’arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin lundi soir…

J’ai regardé le match en direct. Moi, comme tout le monde quand j’ai vu ce qui s’est passé pour la première fois, je n’avais aucune idée de ce qui se passait.

C’était tellement effrayant pour tout le monde. Une telle incertitude. En regardant à l’époque, ils ont diffusé des extraits des réactions des joueurs et on pouvait dire que ce n’était pas une blessure normale. Cela vous a vraiment mis en état d’alerte.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Damar Hamlin des Buffalo Bills a été transporté à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match contre les Bengals de Cincinnati dans la NFL. Damar Hamlin des Buffalo Bills a été transporté à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match contre les Bengals de Cincinnati dans la NFL.

En voyant mes gars, avec qui j’avais travaillé depuis le premier jour pour eux dans la ligue, comme ça – Josh Allen, Tre’Davious White, Dion Dawkins – voir des amis bouleversés, je me suis senti ému. Et le font encore.

Ils sentaient la gravité de la situation et étaient impuissants, incapables de faire quoi que ce soit. Je me sentais impuissant aussi, parce que je voulais juste montrer mon soutien et dire à tout le monde “ça va aller”.

Dans le sport, nous avons déjà eu des situations avec Christian Eriksen et Fabrice Muamba qui ont vécu des choses similaires. La façon dont Damar s’est relevé puis est tombé instantanément, vous connaissiez la gravité de la situation et vous ne saviez pas s’il allait s’en sortir. C’est ce qui a été si difficile ces derniers jours.

Christian Eriksen est de retour au football après avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain alors qu’il jouait pour le Danemark à l’Euro 2020

Que vous aimiez le sport ou le football, vous ne pouviez pas regarder ça et ne pas ressentir instantanément l’émotion de tout le monde. Et vous pouviez entendre une mouche tomber dans ce stade, malgré la présence de milliers de personnes.

Vous vous inquiétez de ce à quoi ressemble le long chemin de la guérison pour ce jeune de 24 ans. Quel sera son état neurologique s’il revient et quand il reviendra ? C’est pourquoi les progrès qu’il a réalisés sont si brillants à entendre.

Une fois qu’il a été capable d’écrire, sa première question a été : « Avons-nous gagné ? C’est brillant!

Ensuite, avoir Damar et sa famille, venir sur Zoom et parler à l’équipe et faire le point sur la façon dont il va, ainsi que montrer à quel point ils sont reconnaissants, cela a vraiment aidé l’équipe. C’est le premier lien réel qu’ils ont eu avec Damar depuis l’incident.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

le père de Damar [Mario Hamlin] l’a dit plus tôt dans la semaine, que Damar voudrait qu’ils travaillent dur, retournent à l’entraînement et battent le [New England] Patriotes.

En utilisant cela, “Faisons ça pour Damar, faisons ça pour le numéro 3”, ce sera quelque chose qu’ils apporteront dans ce match dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les Bills de Buffalo se sont entraînés jeudi pour la première fois depuis que leur coéquipier Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati. Les Bills de Buffalo se sont entraînés jeudi pour la première fois depuis que leur coéquipier Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati.

Buffalo avait déjà des psychologues du sport dans son personnel, mais ces jours-ci, la ligue propose encore plus de professionnels du bien-être mental aux équipes, amenant plus de personnes dans le bâtiment pour donner aux gars quelqu’un à qui parler.

C’est toujours très émouvant et les payeurs penseront forcément, en entrant dans ce jeu, que si cela arrivait à quelqu’un qui était jeune, en forme et en bonne santé – un tacle anodin – alors cela pourrait m’arriver. Ils doivent être capables de dépasser cela parce que c’est un état d’esprit effrayant.

J’ai pu parler à certains des gars et aux entraîneurs – qui sont presque oubliés ; ils verront Damar comme l’un de leurs fils – et ils essaient simplement de se concentrer sur la tâche à accomplir, de travailler ensemble et de communiquer.

Il s’agit d’être fort pour Damar, mais de savoir que c’est normal de ne pas aller bien. Surtout plus tôt dans la semaine, quand il y avait tellement d’incertitude quant à l’endroit où il se trouvait.

Quelles sont les chances, que le troisième jour, le No 3 ouvre les yeux ! Mais, jusqu’à ce moment, les gens ne savaient pas comment agir. Doit-on pratiquer ? Ne devrions-nous pas?

L’équipe s’est assurée de rester unie, tous solidaires les uns des autres. Cela a rendu la situation bien meilleure.

L’entraîneur-chef des Buffalo Bills, Sean McDermott, est “la quintessence d’un grand leader” selon Phoebe Schecter

Je ne suis pas surpris. Ils ont de si grands leaders dans ce bâtiment. Vous l’avez vu avec les conférences de presse de cette semaine. Entraîneur [Sean] McDermott est juste la quintessence de ce qu’est un grand leader. Et en ces temps sans précédent, trouver la bonne chose à faire n’est pas toujours facile.

Depuis le jour où j’étais avec l’équipe, l’entraîneur McDermott a parlé de ses valeurs et de ses convictions, ainsi que de sa vision de l’équipe. Tu t’es accroché à chaque mot qu’il a dit, parce que tu croyais vraiment en lui.

C’est un grand humain, si confiant et fort – et il est prêt à être tenu responsable de quoi que ce soit.

Il faut commencer par le haut. Et si les Bills ont quelqu’un comme l’exemple de l’entraîneur McDermott à voir et à admirer tous les jours, montrant la voie à ces jeunes hommes – et réussissant toujours à être vulnérable – c’est ainsi que vous établissez la confiance.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, a déclaré que ses pensées et ses prières accompagnaient Damar Hamlin après que la star des Buffalo Bills ait subi un arrêt cardiaque à ses côtés. L’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, a déclaré que ses pensées et ses prières accompagnaient Damar Hamlin après que la star des Buffalo Bills ait subi un arrêt cardiaque à ses côtés.

Toutes ces pièces, qui se sont construites au sein de l’organisation sous McDermott pendant des années et des années, viennent maintenant au premier plan dans une situation comme celle-ci.

Le cercle de prière sur le terrain alors que l’ambulance partait avec Damar dedans, c’était si puissant. Chaque membre du personnel de Bills était ensemble. Il n’y a pas beaucoup d’équipes où vous rencontrez ce genre d’unité – cela a pris des années à construire.

Et vous pouvez le voir dans toutes les différentes choses auxquelles les Bills ont dû faire face cette saison. L’adversité ne s’est pas arrêtée pour eux. Qu’il s’agisse de ne pas pouvoir rentrer à la maison après un match à Chicago pour Noël, ou de devoir prendre l’avion tôt pour Detroit en raison d’un blizzard, ou à cause de blessures à des joueurs clés comme Von Miller et Micah Hyde.

Je sais que chaque équipe a de l’adversité. Mais cela fait partie de l’ADN de cette équipe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Niagara Falls, Old County Hall et Peace Bridge à Buffalo City sont éclairés en bleu en soutien à Damar Hamlin qui a subi un arrêt cardiaque. Niagara Falls, Old County Hall et Peace Bridge à Buffalo City sont éclairés en bleu en soutien à Damar Hamlin qui a subi un arrêt cardiaque.

Les habitants de Buffalo et Bills Mafia vivent pour l’équipe. Ils sont là pour les retrouver à l’aéroport après les matchs sur la route à 2/3h du matin, attendant que les gars descendent de l’avion. L’équipe est tellement engagée avec la communauté, et vice versa.

Et c’est incroyable de voir comment, non seulement la communauté du football, pas seulement la ligue, mais des gens du monde entier ont donné des millions à la page GoFundMe de Damar – même The Rock !

C’est incroyable à quel point les gens peuvent être beaux quand ils se rassemblent comme ça. C’est presque comme si le signal de la chauve-souris avait augmenté et que tout le monde était venu en aide au Damar. Quelle est sa puissance ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible LeBron James envoie ses pensées et ses prières à Damar Hamlin et à sa famille après que le joueur des Buffalo Bills a subi un arrêt cardiaque lors d’un match de la NFL. LeBron James envoie ses pensées et ses prières à Damar Hamlin et à sa famille après que le joueur des Buffalo Bills a subi un arrêt cardiaque lors d’un match de la NFL.

Cela vous fait vraiment évaluer et valoriser la vie quand quelque chose comme ça se produit. Vous pensez juste à la façon dont un événement peut affecter tant de personnes différentes.

La façon dont le personnel médical a tout géré lundi soir était tout simplement incroyable. La vitesse à laquelle ils ont pu se rendre à Damar et commencer la RCR, et faire sortir le DEA, c’était incroyable.

Denny [Kellington]le gars qui a pratiqué la RCR pour vraiment sauver Damar, reçoit à juste titre tant d’éloges.

La RCR doit être effectuée en une minute et vous devez avoir un DEA sur place. Nous en voyons beaucoup plus maintenant, dans les lieux publics, mais il en faut toujours plus encore. C’est la clé entre la vie et la mort dans une situation comme celle-ci.

Quant au match de ce dimanche contre les Patriots, je sais d’après mon expérience avec les Bills qu’ils chercheront désespérément à obtenir la victoire pour le n ° 3.

J’envoie toutes mes pensées et mes prières à Damar et sa famille.