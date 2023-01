Damar Hamlin partage son premier message depuis l’urgence médicale

Damar Hamlin partage une petite mise à jour sur les réseaux sociaux avec les millions de personnes qui le soutiennent et demande plus de prières pour ses progrès continus.

Damar Hamlin a vécu l’une des semaines les plus folles pour un athlète actif de mémoire récente. Lors du match de lundi soir contre les Bengals de Cincinnati, Hamlin a fait un arrêt cardiaque sur le terrain. La sécurité des Buffalo Bills, âgée de 24 ans, a dû être réanimée sur le terrain et a été transférée à l’hôpital dans un état critique. Alors que le monde regardait, nous nous sommes tous réunis pour prier pour Hamlin et avons attendu la prochaine mise à jour. Au cours des jours suivants, il a montré des progrès et a commencé à respirer par lui-même. Maintenant, Hamlin s’exprime sur les réseaux sociaux et montre qu’il a bon espoir pour la voie à suivre.

Damar Hamlin partage sa première publication sur les réseaux sociaux depuis l’urgence médicale et demande la poursuite des prières

Au cours de la semaine, des mises à jour quotidiennes ont été partagées par les Buffalo Bills, mais maintenant que Damar Hamlin se remet, il a finalement partagé un message directement de la source.

“Mettre de l’amour dans le monde revient 3 fois plus… reconnaissant à tous ceux qui ont tendu la main et prié”, a tweeté Hamlin samedi après-midi. « Cela me rendra plus fort sur le chemin de la guérison, continuez à prier pour moi ! “

Les Bills affronteront les Patriots aujourd’hui et Damar tweetera son soutien depuis son lit d’hôpital. À l’heure actuelle, il n’y a pas de mise à jour sur le moment où Hamlin sortira de l’hôpital. Il semble être de bonne humeur prêt à poursuivre sa convalescence.