Damar Hamlin montre une «amélioration remarquable» et «semble neurologiquement intact» après un arrêt cardiaque, selon Buffalo Bills | Nouvelles de la NFL

Damar Hamlin a montré une “amélioration remarquable” au cours des dernières 24 heures mais reste dans un état critique après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match de lundi soir contre les Bengals de Cincinnati, ont annoncé jeudi les Buffalo Bills.

“Selon les médecins qui s’occupent de Damar Hamlin au centre médical de l’Université de Cincinnati, Damar a montré une amélioration remarquable au cours des dernières 24 heures”, indique le communiqué.

“Bien qu’il soit encore gravement malade, il a démontré qu’il semble être neurologiquement intact. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants.

“Nous sommes reconnaissants pour l’amour et le soutien que nous avons reçus.”

