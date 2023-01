Damar Hamlin montre “une amélioration remarquable au cours des dernières 24 heures”, déclare Bills

L’effondrement sur le terrain d’un joueur de la NFL laisse les fans et les athlètes secoués

Le joueur de la NFL Damar Hamlin reste dans un état critique après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un match lundi soir. Le voir s’effondrer sur le terrain et être transporté d’urgence dans une ambulance en a secoué plus d’un et renouvelle les interrogations sur la sécurité du jeu.