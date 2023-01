Damar Hamlin mérite notre soutien. Mais il en va de même pour les joueurs qui souffrent hors du terrain, selon un expert

Comme ça arrive6:34Damar Hamlin mérite notre soutien. Mais les joueurs qui souffrent hors caméra aussi, dit un expert

Le neuroscientifique Chris Nowinski a été encouragé de voir la communauté du football rassemblement autour du joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin lorsqu’il a subi un arrêt cardiaque pendant un match.

Mais il s’est également souvenu de tous les joueurs qui souffrent – ​​ou même meurent – ​​hors champ de maladies cardiaques et de lésions cérébrales directement liées au sport.

Hamlin, qui a été réanimé sur le terrain lors d’un match à Cincinnati la semaine dernière, a été libéré lundi du centre médical de l’Université de Cincinnati et s’est envolé pour Buffalo, où il poursuivra sa convalescence.

Nowinski est le PDG fondateur de la Concussion Legacy Foundation à but non lucratif. Il est également un ancien lutteur professionnel et joueur de football universitaire. Voici une partie de sa conversation avec Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Vous êtes un défenseur de longue date de la sécurité dans le sport. Et certainement, ce qui est arrivé à Damar Hamlin a mis en évidence de nombreuses préoccupations et problèmes de longue date. Il a vraiment attiré l’attention du monde. Mais qu’avez-vous pensé de cette réaction ?

Le football est un sport de vie ou de mort. Et très rarement, les fans peuvent réellement voir cela se jouer en temps réel. Je pense donc que nous tous qui regardons avons ressenti un sentiment que nous ne ressentons pas normalement en regardant la vie de quelqu’un en jeu.

Je pense que ce sera mémorable pour tout le monde. Mais c’était aussi un rappel brutal que les gens qui nous divertissent risquent en fait leur vie à plus d’un titre.

REGARDER | Les joueurs de la NFL et les fans montrent leur soutien à Hamlin :

Les joueurs de la NFL et les fans montrent leur soutien à Damar Hamlin Moins d’une semaine après que le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin ait subi un arrêt cardiaque lors d’un match, les fans et les joueurs lui ont montré leur soutien et son rétablissement dans les stades de la NFL à travers les États-Unis.

Dans votre article pour le New York Times , vous avez écrit que vous craigniez que les gens passent à côté de beaucoup d’autres problèmes qui surviennent non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain une fois que les joueurs prennent leur retraite. Pouvez-vous m’en dire un peu plus?

L’arrêt cardiaque a lancé la conversation sur la sécurité du football. Et c’est une bonne conversation à avoir parce que c’est plus dangereux que les gens ne le pensent. Mais ce n’est pas l’événement spécifique de l’arrêt cardiaque qui est probablement le danger que nous pouvons contrôler, que nous pouvons changer, avec lequel nous pouvons faire mieux.

Les cardiologues pensent qu’il souffrait de commotio cordis . Mais cela arrive à 15 ou 20 athlètes par an… Cela arrive rarement dans le football américain.

Plus tôt dans la journée, j’avais entendu parler d’un ancien joueur de ligne offensive de la NFL avec qui j’étais en contact, Uche Nwaneri, décédé à l’âge de 38 ans d’un [suspected] crise cardiaque .

Uche Nwaneri des Jaguars de Jacksonville, vu ici en 2010, est décédé en décembre 2022 à l’âge de 38 ans. (NFL/Getty Images)

Cela m’a juste rappelé la fréquence à laquelle d’anciens joueurs de ligne offensifs meurent d’une maladie cardiaque. Et donc j’ai regardé en arrière et compilé. C’est un ou deux par an, chaque année, qui meurent dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine – ce qui est très rare. Et les données montrent qu’ils courent un plus grand risque.

Donc [if] nous voulons parler de problèmes cardiaques dans la NFL, nous devrions en fait nous inquiéter [the fact that] plus de personnes meurent d’effets à long terme qu’elles ne meurent d’effets aigus. Mais ils meurent loin des caméras. Ils ne meurent pas sur le terrain. Et donc les gens ne relient pas ces points.

Mais en tant qu’ancien joueur de ligne moi-même qui a joué l’année senior à près de 300 livres, vous réalisez qu’être joueur de ligne n’est pas une bonne idée. Et les parents doivent savoir que le fait de grossir votre enfant changera sa trajectoire de santé à l’avenir. Tout le monde n’est pas capable de perdre du poids, et il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent conduire à un arrêt cardiaque, au diabète, à tous ces autres troubles.

Ce n’est donc qu’un problème. Je suis neuroscientifique. Alors l’autre problème dont nous parlons est les commotions cérébrales et le CTE [chronic traumatic encephalopathy].

Pensez-vous que cela est également éclipsé par ce qui est arrivé à M. Hamlin?

Demaryius Thomas, un joueur très respecté, vient de mourir [in 2021] à l’âge de 33 ans d’une crise d’épilepsie causée par une lésion cérébrale. Mais c’est arrivé en dehors du terrain, et nous n’avons jamais eu ce genre de réponse. Nous n’avons jamais réuni la communauté de la NFL sur cette question.

Le plus grand risque auquel sont confrontés ces joueurs de la NFL est une maladie cérébrale à long terme. Nous savons qu’au moins 10 % d’entre eux qui jouent en ce moment l’ont. C’est probablement plusieurs fois cela.

Pourtant, vous n’en parlez pas. Vous ne le trouverez jamais discuté sur une émission de la NFL.

Les joueurs de la NFL peuvent prendre des risques avec leur vie pour des millions de dollars. Nous ne devons pas nécessairement nous sentir mal à ce sujet. Ils ont choisi de faire un travail dangereux et ils sont bien rémunérés pour cela.

Mais ce qui me choque, c’est qu’on oublie que 95 % des gens qui jouent au football sont en fait des enfants qui ne gagnent pas leur vie et qui ne comprennent même pas qu’ils sont dans un jeu de vie ou de mort. Et c’est là que nous devons concentrer notre attention. C’est quelque chose que nous pouvons changer.

Les fans montrent leur soutien à Hamlin alors qu’il se remet. (Timothy T Ludwig/Getty Images)

C’est une si grande partie de la vie américaine. Et je sais que les parents écoutent attentivement au Canada et aux États-Unis. Leurs oreilles se dressent. Que devraient-ils demander et exiger ?

Je donnerais quatre conseils.

On ne joue jamais, jamais au football avec tacle avant le lycée.

Le n ° 2 est de faire attention d’être un joueur de ligne et de prendre du poids. Si vous voulez être joueur de ligne, vous n’avez toujours pas besoin de prendre du poids. Les entraîneurs vous disent de le faire. Ne le faites pas nécessairement.

J’encouragerais chaque programme à ne pas avoir de coup d’envoi. Et… si la ligue organise des coups d’envoi – c’est-à-dire presque tout le monde – ne laissez pas votre enfant y jouer. C’est 20 fois plus dangereux que les autres jeux.

Et puis assurez-vous que votre équipe a un entraîneur sportif. Toutes les écoles ne le font pas. C’est votre avocat médical qui surveille et peut offrir un équilibre à une sorte d’espace de travail non réglementé.

Quels changements la NFL doit-elle apporter et pensez-vous qu’elle les apportera réellement, compte tenu de l’attention portée à l’histoire de Hamlin?

Là où la NFL, je pense qu’elle a encore très tort, c’est qu’elle souscrit au football des jeunes pour recruter vos enfants pour qu’ils deviennent de futurs fans. Leur modèle d’affaires sait que plus les jeunes enfants [who are] jouer, plus ils deviendront des clients payants à l’avenir. Et ils mettent ces enfants en danger en obligeant les jeunes à s’attaquer [football] à leur disposition alors qu’ils ne le devraient pas.

La NFL n’a pas besoin que ces enfants se fassent frapper des centaines de fois à la tête pour en faire des fans.

Vous avez écrit sur le fait qu’il pourrait y avoir, vous savez, 30 médecins sur le terrain au cas où quelque chose arriverait. Mais une fois que les joueurs quittent le terrain, il n’y a pas cette continuité, cette continuité des soins tout le temps.

La Concussion Legacy Foundation, que je dirige, a une ligne d’assistance téléphonique pour le public. Si vous avez eu des problèmes de commotion cérébrale, si vous vous inquiétez du CTE, nous vous mettrons en contact avec les médecins de votre région.

Nous avons encore des joueurs de la NFL chaque semaine qui nous contactent parce qu’ils ne peuvent pas obtenir ce soutien de la ligue, de leurs anciennes équipes, des programmes qu’ils ont mis en place. Ils viennent nous voir en tant qu’organisme de bienfaisance pour obtenir des conseils et de l’aide pour faire face à leur santé à long terme.

Donc, cela vous donne juste une fenêtre sur à quel point c’est désespéré après une carrière dans la NFL et 10 000 coups à la tête que vous cherchez de l’aide partout où vous pouvez l’obtenir.