Damar Hamlin: L’état du joueur de la NFL «évolue dans une direction positive», dit un ami | Nouvelles du monde

La santé de Damar Hamlin, le footballeur américain qui s’est effondré lors d’un match, “évolue dans une direction positive”, a déclaré un ami.

Hamlin, 24 ans, est dans un état critique à l’hôpital depuis lundi soir lorsqu’il effondré sur le terrain.

Jordan Rooney, son ami et partenaire commercial, a déclaré que les médecins avaient vu des signes de progrès.

“Les choses évoluent dans une direction positive, ce que les médecins cherchaient à voir, je pense qu’ils l’ont vu”, a-t-il déclaré.

“Les choses évoluent dans le bon sens.”

Hamlin reste dans l’unité de soins intensifs du centre médical de l’Université de Cincinnati et est sous sédation, a déclaré M. Rooney.

Il a également cherché à clarifier les informations selon lesquelles Hamlin aurait dû être réanimé deux fois sur le terrain.

“Il y a eu des rapports hier soir selon lesquels il a été réanimé deux fois, je voulais préciser que c’était une erreur, il n’a été réanimé qu’une seule fois”, a déclaré M. Rooney.

“En dehors de cela, les choses vont juste dans la bonne direction, mais il n’y a pas de clarté à ce stade en termes de durée, combien de temps cela va prendre, où les choses vont aller.

“Donc, pour la famille, il s’agit simplement de voir des signes plus positifs et, espérons-le, de continuer à s’appuyer sur cela.”

(LR) Le demi défensif des Buffalo Bills Damar Hamlin s’est effondré après avoir taclé le receveur des Bengals de Cincinnati Tee Higgins. Photo: Joseph Maiorana-USA TODAY Sports



Le cœur s’est arrêté avant d’être “restauré” sur le terrain

La star des Buffalo Bills a reçu une RCR pendant environ 10 minutes après avoir été blessé lors d’un tacle lors du match contre les Bengals de Cincinnati.

Le demi défensif était entré en collision avec le receveur large Tee Higgins.

Lors de l’incident sur le terrain, Higgins a mené avec son épaule droite, qui a frappé Hamlin à la poitrine.

Hamlin a ensuite enroulé ses bras autour des épaules et du casque de Higgins pour le faire descendre.

Higgins a réussi à se relever et a semblé ajuster son casque avant de tomber en arrière et de rester immobile.

Les Bills ont déclaré que son cœur s’était arrêté avant que son rythme cardiaque ne soit “restauré” sur le terrain par le personnel médical.

Son maillot de football a été coupé et il aurait reçu de l’oxygène.

Des joueurs en larmes entourent Damar Hamlin



La famille exprime sa “sincère gratitude”

Mardi la famille de Hamlin ont exprimé leur “sincère gratitude pour l’amour et le soutien” lui a montré pendant “cette période difficile” et a remercié les premiers intervenants et le personnel hospitalier de Cincinnati.

Ils ont demandé aux supporters de le garder dans leurs prières et ont déclaré: “Nous sommes profondément émus par les prières, les paroles aimables et les dons des supporters à travers le pays.”

Sa famille a ajouté: “Nous souhaitons également remercier les premiers intervenants et les professionnels de la santé dévoués du centre médical de l’Université de Cincinnati qui ont fourni des soins exceptionnels à Damar.

“Nous nous sentons tellement chanceux de faire partie de l’organisation des Buffalo Bills et d’avoir leur soutien. Nous tenons également à remercier l’entraîneur (Zac) Taylor et les Bengals pour tout ce qu’ils ont fait.

“Votre générosité et votre compassion signifient le monde pour nous. Veuillez garder Damar dans vos prières. Nous publierons des mises à jour dès que nous les aurons.”

Cela a entraîné une augmentation des dons pour une campagne caritative mise en place par Hamlin il y a deux ans pour acheter des jouets pour les enfants dans le besoin, les dons dépassant 6 millions de dollars (5 millions de livres sterling).