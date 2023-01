Damar Hamlin: joueur de la NFL “commence à se réveiller” et a demandé aux médecins qui avait gagné le match | Nouvelles américaines

Le joueur de la NFL qui a subi un arrêt cardiaque lors d’un match “commence à se réveiller” et a communiqué avec son équipe médicale.

Les médecins ont déclaré que bien que Damar Hamlin soit toujours sous ventilateur et ne puisse donc pas encore parler, le joueur des Buffalo Bills a demandé par écrit aux médecins quelle équipe avait remporté le match.

Hamlin, 24 ans, effondré sur le terrain lors d’un match à Cincinnati lundi après un tacle qu’il a commis et a nécessité 10 minutes de RCR sur le terrain.

Dans une mise à jour médicale, le Dr Timothy Pritts et le Dr William Knight du centre médical de l’Université de Cincinnati ont déclaré qu’il semble que “l’état et la fonction neurologiques de Hamlin soient intacts”.

Le Dr Pritts a déclaré: “Nous aimerions partager le fait qu’il y a eu une amélioration substantielle de son état au cours des dernières 24 heures.

Image:

Les fans ont laissé des messages devant l’hôpital de Cincinnati où Hamlin est soigné. Photo : AP



“Nous étions très inquiets à son sujet après la blessure et après l’événement sur le terrain et il fait des progrès substantiels. Depuis ce matin, il commence à se réveiller et il semble que son état neurologique et sa fonction soient intacts.”

Ils ont ajouté que Hamlin s’était réveillé mercredi soir et avait demandé par écrit si les Bills avaient gagné le match.

Les médecins lui ont répondu : “La réponse est oui, Demar, tu as gagné. Tu as gagné le jeu de la vie.”

Un médecin a déclaré que le fait que sa première question portait sur le résultat du jeu montrait, “ce n’est pas seulement que les lumières sont allumées – il est à la maison”.

Hamlin reste dans une unité de soins intensifs et a des mouvements dans les mains et les pieds, ont déclaré les médecins.

Image:

Les joueurs et le personnel des Buffalo Bills prient pour Hamlin. Photo : AP



Le receveur large des Bengals Tee Higgins, qui est entré en collision avec Hamlin lors de l’incident, a déclaré qu’il était “en bonne place en ce moment” après avoir entendu parler de l’amélioration de Hamlin.

Dans ses premiers commentaires depuis l’incident, Higgins a déclaré: “Cela a été difficile, simplement parce que j’avais quelque chose à voir avec le jeu et ainsi de suite.

“Mais tout le monde m’a fait me sentir à nouveau entier. J’ai parlé à sa mère et j’ai remarqué que tout allait bien. Il va bien.”

Le demi défensif s’est effondré sur le terrain après s’être blessé lors d’un tacle lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati.

Hamlin a ensuite réussi à se relever et a semblé ajuster son casque avant de tomber en arrière et de rester immobile.

Les Bills ont déclaré que son cœur s’était arrêté, avant que son rythme cardiaque ne soit ensuite “restauré” sur le terrain par le personnel médical.

Son maillot de football a été coupé et il aurait reçu de l’oxygène.

Le match a été suspendu, puis reporté, le match des Bills contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ce week-end devant se dérouler comme prévu.